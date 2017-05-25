（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市忠孝路（台1線）快車道今天被駕駛發現地上有30發制式霰彈槍子彈，警方正過濾路口監視錄影器追查。



警方表示，1名汽車駕駛於上午11時40分報案，指台1線、嘉義市忠孝路的快車道地上有數十發子彈，巡邏員警趕抵，發現是制式霰彈槍子彈，有30發。



警方指出，通知當地射擊協會人員到場指認，初步認定非協會所使用，至於子彈為何被丟棄路邊，或是不小心掉在路邊，正過濾路口監視錄影器追查。1060525