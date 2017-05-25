（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）「車子停在路邊就是大家的」，黃姓及陳姓父子為首竊車集團，鎖定路邊停車，到手7部自小客車，警方追緝到案，今天宣布偵破，依法移送偵辦。



雲林縣警察局指出，雲林檢方指揮刑事局偵二大隊第三隊、雲林縣警局刑事警察大隊科偵隊，15日至25日在台南市新營、下營、六甲、麻豆、官田、佳里、將軍、安南區、嘉義縣布袋鎮等地，查獲竊車集團。



警方查獲黃姓及陳姓父子為首竊車集團成員共10人，查扣自小客車7部、偽造車牌7組、萬能把手、行車電腦、板模、金屬模字、鋁板、偽造車牌工具等一批、現金新台幣8萬元。



警方調查，去年1月間，雲林地區陸續傳出凌志、國瑞、馬自達、本田、日產等汽車失竊，經調閱監視器發現竊車集團2人1組，駕駛懸掛偽造車牌車輛，以伸縮桿將現場監視器推移後，下手行竊。



竊車集團偷遍台中市以南、高雄市以北等中南部各縣市，雲林縣警察局科偵隊及刑事局偵二大隊第三隊成立專案小組，由雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，去年6月逮捕林姓成員後擴大偵辦，經過1年偵辦，在今年5月15日收網。



警方表示，黃姓及陳姓父子平日以買賣中古車為業，低價收購重大事故車輛，由旗下成員拆解零件、變造引擎、車身號碼等借屍還魂後銷售，成員也深諳竊車，10分鐘可偷一部車，以前述手法變造後銷售牟利，全案以竊盜罪嫌移送偵辦。1060525