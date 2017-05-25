雲林縣近一年來頻頻傳出汽車失竊案，警方追查發現是一竊車集團所為，歷經多方偵辦，同步搜索台南嘉義等十多處地點，逮捕包括陳姓父子在內的十名嫌犯，起出贓車七部以及大批作案用工具和證物。嫌犯落網後還嗆聲說「停在路邊的車是大家的」，令受害車主氣結。



（龐清廉報導）



雲林縣刑警大隊指出，從去年元月起雲林地區就陸續發生多起汽車失竊案，經調閱現場監視器追查後，發現均為同一汽車竊盜集團所為。竊車集團成員以二人一組，駕駛懸掛偽造車牌車輛犯案，竊車範圍遍及中南部各縣市。



雲林縣警方與刑事局成立專案小組展開偵辦，先逮捕其中一名成員，進而追查出以黃姓和陳姓父子為首的汽車竊盜集團，還有負責偽造車牌的洪姓和李姓金屬模字業者也被拘提到案。



警方指出，黃姓主嫌與陳姓父子平日均以買賣中古車為業，先以低價收購重大事故車，並由旗下成員竊取同款車輛拆解零件更換及變造引擎、車身號碼，將事故車輛借屍還魂後，再交由不肖中古車商販售給不知情購車民眾。



這個竊車集團深諳檢警偵查方法，平日均以人頭電話聯絡，而且竊車技術純熟，幾分鐘內就可竊取一輛車，還隨身攜帶訊號阻斷器使GPS防盜設備失效，竊車現場如有裝設監視器，也會以伸縮桿將監視器鏡頭推開。竊車集團組織成員分工細密，除有負責竊車、變造贓車及銷贓成員外，更結合金屬模字業者為該集團提供綿延不絕的偽造車牌犯案，初估前後得手車輛多達上百部。



訊後十名共犯已經後組織犯罪、詐欺、加重竊盜、偽造文書、贓物等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，警方也提醒民眾千萬不要購買來源不明的中古車與汽車零件，以杜絕不法集團銷贓管道。



