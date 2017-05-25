（中央社記者余曉涵台北25日電）勞工保險局今天公布最新欠繳保費的職業工會名單，包含高雄市瀝青鋪設職業工會等7個職業工會積欠勞保保費，將依法送行政執行，所屬被保險人也將暫行拒絕給付。



根據勞保局統計，截至106年5月15日，有高雄市瀝青鋪設職業工會等7個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除了依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會的欠費是因保險費遭違法挪用，也將移送檢調單位偵辦。



勞保局說，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員的權益影響至鉅。如果會員應繳的保險費已繳給工會，可於申請各項給付時，提具工會開立的繳費證明，則不會影響給付權益。



欠繳保險費的職業工會包含高雄市瀝青鋪設職業工會、高雄市窗簾設計製作服務人員職業工會、台中市家具運送職業工會、嘉義縣清潔服務職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、台東縣各業工人聯合職業工會及台南市保全業職業工會。



勞保局呼籲，上列被公布欠費的各工會所屬理、監事及會員，應督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。1060525