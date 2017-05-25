台中市長林佳龍今天(25號)頒發檢舉和鼓勵吹哨獎金，共910萬，給力勤農產販售過期肉品和雄勳公司竄改標籤效期，兩起食安事件的檢舉人。不過，議員李中質疑，市府發的是封口費，因為衛生局和檢舉人溝通，要他出面澄清不是林佳龍市長好友。對此，衛生局長呂宗學澄清，是檢舉人主動說明。(寇世菁報導)



台中清水力勤農產公司販售過期肉品，和兩年前，雄勳竄改標籤效期，兩起食安案件，都由內部員工吹哨檢舉，得以揭露。台中市長林佳龍各頒發350萬和560萬，共910萬檢舉獎金。林佳龍強調若要人不知，除非己莫為，市府從優並儘速發放檢舉獎金，希望遏阻業者僥倖心態，讓台中成為食安模範城。



議員李中質詢時質疑，市府頒發的是封口費，追問衛生局長，衛生局人員和檢舉人溝通獎金時，是否有要他出面澄清不是林佳龍市長好友。局長呂宗學答覆有，隨即澄清，是檢舉人主動說，曾在網路說過林市長是力勤的金主，這是他聽來的，不過，後來查證發現不是事實。



此外，市府表示，相關檢舉與鼓勵吹哨者獎金發放，不論在中央或市府，都有明文規定。所謂封口費說法，對檢舉人與認真工作的同仁，有欠公允。



