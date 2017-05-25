記者黃村杉／新北報導

新北市政府經濟發展局新任局長張峯源25日在葉惠青副市長及產業代表的見證下完成就職儀式。葉惠青強調，新北市是帶動台灣重要的產業基地，經濟發展一向是市府的業務重點，經多方考量後向中央政府商借張局長來與新北市政府一起打拼，相信他將能發揮團隊的創新能量，盡最大的心力來為新北市產業及市民服務。

張峯源局長表示，新北市在葉副市長及施局長等前任局長們的努力下，已累積豐碩的成果，如林口三井outlet及新北影視城等大型招商案的開發，不但成功帶領新北的產業持續升級茁壯，也吸引諸多其他縣市取經，要特別感謝前任局長們及全體經發局同仁的努力。並強調會繼續做好重大招商案、扶植在地製造業升級轉型、活絡特色商圈及推動綠能節電政策。

另張局長也提到現今國際經濟情勢變遷迅速，產業的發展也需要因應趨勢隨時調整，未來將以電商平台、數位經濟及國際合作等三面向為主軸推動新北市的產經業務，讓在地的產品服務行銷全球，同時吸引更多國際投資挹注新北。

張峯源局長背景為臺灣大學博士，畢業於臺大化學工程研究所，曾任美國普林斯頓大學化學工程研究所訪問學者，民國86高等考試及格後至經濟部擔任技正及科長，曾任新北市經濟發展局主任秘書、經濟部商業司專門委員，對於中央及地方業務推動皆相當嫻熟。