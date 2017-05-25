【台灣醒報記者吳宇涵台北報導】媽媽們開心的接受大法官24日送來的一箱大禮，沒想到手伸進去拿出來時，卻被一隻隻象徵「混淆價值 誤下一代」的蠍子夾住了手，媽媽們直呼，「好痛啊！」針對24日同婚釋憲結果，幸福盟25日上演行動劇表達不滿，且將發動2項公投，以及向監察院提起彈劾或糾舉12位大法官的申請。

司法院大法官24日作出同婚釋憲說明，力挺同志婚姻，然而，根據《蘋果日報》24日的電腦語音調查顯示，仍有55.85％的民眾反對同婚，幸福盟家長代表曾獻瑩25日在記者會上表示，幸福盟將發起題目為「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」、「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年的孩子實施同志教育？」2項公投。

「執政黨應盡速補正《公投法》，不要再剝奪人民參與重大議題的權益，少數司法菁英不應該霸凌多數民意，婚姻定義一旦改變，將影響下一代的教育。」曾獻瑩表示，據聞教育部將針對釋憲結果，修改婚姻家庭的教育，包括教課書的內容等，「這樣會影響到許許多多的孩子。」

「我是女生，我發現我喜歡女生，我不喜歡我的性別，希望有一天我能動手術，讓我成為真正的男孩子。」曾獻瑩陳述完國中課本的內容後表示，現今教育已出現偏差，「當孩子不喜歡自己的性別時，應該教導孩子喜歡自己、接納自己，孩子是需要幫助的，若告訴他，『你的想法好特別！』，反而變成一種鼓勵的作用。」他更指出，課本內完全沒有告訴孩子變性的風險和問題。

幸福盟指出，第一個公投題目是台灣多數民眾所認同的，即「婚姻是一男一女的結合」，至於同性關係的保障，可以用其他辦法來處理，「所以，我們認為《民法》中對婚姻的定義不應該被改變。」

曾獻瑩認為，大法官的釋憲有許多矛盾，包括「性傾向自由平等，任何人都可以結婚」他質疑，「那這樣雙性戀怎麼辦？」曾獻瑩希望這項公投能讓全國人民參與表達，「雖然門檻很高，但是現在不發動，將有不可回溯的損失發生，人民參與決策的權利被剝奪，所以我們要馬上、即刻發動公投。」更強調，程序正義很重要，不能漠視民意。

曾獻瑩補充，重大議題，人民本來就有「選舉、罷免、創制、複決」的權利，安定力量已經在汐止發動罷免立委黃國昌，「所以我們今天的公投案就是要來利用創制和複決的權利。」