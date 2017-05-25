（中央社記者吳欣紜台北25日電）環保團體今天召開記者會，質疑環保署對於環評作業準則「放寬多加嚴少」，要求環署不能鬆綁作業準則及相關調查規定，否則將有利於統一夢世界等水庫集水區開發案環評。



環保署日前預告修正「開發行為環境影響評估作業準則」，今天召開公聽會蒐集各界意見。環保團體台灣水資源保育聯盟、要健康婆婆媽媽團等團體在會前先在環保署大門口召開記者會，抗議行政院鬆綁「全國區域計畫」水庫集水區開發，並要求環保署不能放寬環評作業準則及相關調查規定。



環團表示，他們反對位於民生用水的水庫集水區開發，3年多來全程參與內政部區委會的相關審查，力爭多數委員認同，但現在內政部區委會的決議卻被行政院否定，行政院一邊鬆綁水庫集水區開發，一邊又編列前瞻計畫治水預算，根本是玩兩面手法。



環團認為，環保署環評作業準則附件上的健康風險評估，除了原本的「增量」風險外，也應該納入「既存」風險、明訂開發案應調查影響範圍內的總量風險評估，不能只調查增量風險。



而在環保署舉辦的公聽會上，與會民眾也指出，公聽會不應該只在台北舉辦，環評修法是很重要的事情，但南部民眾要來開公聽會很困難，這麼重要的公聽會也應該要到南部開。



環保署綜計處處長劉宗勇則回應，今天舉辦公聽會之後，會蒐集大家意見，並斟酌未來該怎麼處理。1060525