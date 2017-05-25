三星 S8 系列 5 月 1 日在台正式上市，馬上獲得高度評價，相較去年同期銷量成長 1.5 倍，特別新色薰紫灰特別受歡迎，銷量占比約六成，三星宣布， 5 月 26 日起，S8 再推顏色冰湖藍，將在指定通路開賣。

三星表示， S8 冰湖藍在美國與南韓都已發售，市場評價相當高，雖然在台灣屬第二波新色，配合6月促銷方案，有信心將會帶出新一波買氣，但冰湖藍僅在 5.8 吋 S8 銷售， 6.2 吋 S8+ 暫時沒有新色計畫。

S8 冰湖藍與 S7 edge 冰湖藍雖然名稱相同，但顯示顏色仍稍有不同， S8 冰湖藍稍微深邃一些，充分展現海天一色蔚藍，搭配玻璃材質映照出豐富光澤，能讓人感受夏日風光無限活力，配合IP 68防水防塵，外出旅遊相當適合。

三星強調，冰湖藍 S8 將在 5 月 26 日在三星智慧館與指定網路平台開賣，6 月 1 日至 6 月 30 日購買S8系列，就能有1500元指定原廠配件購物金，指定網路平台加贈 64GB 記憶卡，指定銀行刷卡還能有2500元刷卡金。