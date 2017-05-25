（中央社華盛頓24日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書今天公布「趨勢話題」功能的最新設計，作為讓用戶取得多種來源重大新聞的最新措施。



法新社報導，臉書因創造能強化用戶觀點的「過濾氣泡」而遭致批評，在挑選新聞來源上也被控存有偏見。臉書今天表示，新設計將提供「旋轉木馬」般多樣的網站。



臉書在部落格貼文中表示，「你向來都可以點擊話題來瀏覽相關貼文與故事，但我們已經重新設計頁面，讓用戶能更輕鬆地探索其他報導這則故事的刊物，以及你的朋友與公眾人物對此的看法。」



「現在，當你點擊趨勢話題，你將看到其他刊物在這個主題的報導，你將能看見其他媒體，你能夠滑動瀏覽，有如旋轉木馬般。」



貼文說，更新目的是幫助人們「更加了解所在地區的新聞。」臉書產品經理阿瑪迪（Ali Ahmadi）與產品設計師安吉羅（John Angelo）於文末署名。



他們補充說，經過連串改變，未來趨勢話題不會出現「預先決定的出版物清單」，這次更新也「不會影響辨識趨勢話題的方式」。（譯者：中央社周莉芳）1060525