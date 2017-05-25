（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果iPhone 8傳量產時程恐遞延。外媒報導，由於Touch ID內建螢幕良率問題，iPhone 8量產時程恐延到10月或11月，不過第4季iPhone銷量預期反增。



國外科技網站Appleinsider引述科溫公司（Cowen andCompany）分析師艾克瑞（Timothy Arcuri）投資筆記報導，蘋果正在費心提升指紋辨識Touch ID功能內建於iPhone 8的良率，加上iPhone 8的主板課題仍待解，這可能延誤iPhone 8的量產時程。



報導引述艾克瑞預期，iPhone 8的量產時程，可能從原先估計的7月或8月，遞延到10月或11月。



不過艾克瑞指出，iPhone 8量產可能遞延，預期反而帶動蘋果整體iPhone在今年第4季假期旺季的銷售表現，預估當季iPhone銷售量上看9000萬支。



外媒日前引述調查報導，美國市場18歲以上iPhone持有者，高達92%比例受訪者未來12個月期間可能更新手上的iPhone，去購買其他iPhone機種產品。



市場一般預期今年下半年蘋果將推出3款iPhone新品，包括4.7吋和5.5吋採用TFT-LCD螢幕的2款新品、以及5.8吋採用有機發光二極體（OLED）螢幕的新品。至於蘋果會不會推出新一代iPhone SE，仍有待觀察。



今年適逢蘋果推出iPhone十週年，市場預期今年新款iPhone搭配OLED面板與全平面螢幕、玻璃機殼、處理效能更高的A11處理器、取消實體主按鍵、3D感測及無線充電等6大功能。



新款iPhone也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。1060525