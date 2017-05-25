（中央社記者吳家豪台北25日電）三星今宣布Galaxy S8再推新色「冰湖藍」，預計自5月26日起開賣，單機建議售價新台幣2萬4900元，並支援隨處可刷的SamsungPay行動支付。



繼Galaxy S8系列預購首發傳捷報，5月1日正式在台上市後，熱銷狀況至今相較於去年同期成長超過1.5倍，其中「薰紫灰」仍為最受消費者喜愛的顏色，銷售占比約為6成。



尺寸部分，6.2吋的Galaxy S8+銷量約占7成；而5.8吋的Galaxy S8擁有超高屏占比，消費者需求逐漸加溫，三星看好成長動能，再推「冰湖藍」新色。



Galaxy S8「冰湖藍」預計自5月26日起，於三星智慧館與網路購物平台正式開賣，單機建議售價2萬4900元。自6月1日至30日止，凡購買Galaxy S8+或Galaxy S8即享1500元指定原廠配件購物金，於指定網路購物平台購買，更加贈64G記憶卡。



此外，凡刷國泰世華、玉山、台新卡購買Galaxy S8或S8+並綁定隨處可刷的Samsung Pay，即可再享最高2500元回饋金。1060525