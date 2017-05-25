WHA拒台 陸：聯大決議權威不容質疑中央社 (2017-05-25 12:38)
（中央社記者尹俊傑北京25日電）在中國大陸阻撓下，台灣參與今年WHA提案遭駁回。中國大陸國台辦發言人安峰山今天聲稱，國際社會普遍承認「一中」原則，體現這一原則的聯大與WHA相關決議權威性不容置疑。
第70屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦開幕。台灣以觀察員身分參與WHA提案，雖有友邦力挺發言，但在中國大陸強力反對下，最終仍遭駁回，未能列入WHA大會議程。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。安峰山回應提問時宣稱，國際社會普遍承認「一個中國」原則，聯合國大會第2758號決議和WHA第25.1號決議都體現「一中」原則，「其權威性不容置疑」。
安峰山說，世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構，「按照上述原則來處理涉台問題是天經地義的」，「我們希望世衛大會不會受到干擾」。
對斐濟決定裁撤駐台代表處，安峰山重彈中國大陸外交部發言人華春瑩日前回應的舊調說，堅持「一中」原則是國際社會普遍原則，這是「人心所向、大勢所趨」。
此外，行政院大陸委員會主任委員張小月22日表示，「一帶一路國際合作高峰論壇」期間，多國被中國大陸脅迫簽署「一中」原則下參與「一帶一路」的合作文件，包括越南與寮國，目的是向陸方申請低利貸款。
安峰山對此表示，「一帶一路」建設是開放包容發展平台，世界各國都在積極響應；堅持「一中」原則是愈來愈多國家和國際組織的共識，「這就是當前世界經濟和國際政治的現實」。
他說：「台灣方面有些人確實應該把頭從沙子裡拔出來，睜開眼睛看看外面的世界。」1060525
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