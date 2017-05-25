（中央社記者張淑伶上海25日電）美國學者沈大偉24日在新加坡一場論壇上表示，美國總統川普過去2個月對中國大陸的讓步是一張「令人震驚的清單」，讓北京當局彷彿「過耶誕節」一樣。



新加坡聯合早報今天報導，中國問題專家、美國喬治華盛頓大學教授沈大偉（David Shambaugh）24日在新加坡國立大學東亞研究所20週年的論壇上作上述形容，表示大陸從美國的讓步中收穫頗豐。



他說，川普放棄所有就職前對大陸政府的種種威脅，美國的讓步包括4月初「川習會」時給予大陸國家主席習近平高層級接待和正面宣傳，承諾奉行「一中政策」，並對於與總統蔡英文再通電話的可能性表示「不想給習近平製造難題」等。



與此同時，美國未將大陸貼上「匯率操縱國」標籤、未就大陸的軍事和人權問題批評，放棄跨太平洋夥伴協定（TPP）更是向大陸「送上大禮」。沈大偉認為，這些舉措讓美國在經濟、戰略、軟實力、顏面等方面受損。



沈大偉說，相較之下，美國的讓步只換來3樣東西：兩大發卡組織Visa及萬事達卡（MasterCard）可以在大陸營運、大陸解除長達14年的美牛禁令、以及大陸在北韓問題上給予美國未具體化的協助。



但沈大偉認為，中美關係長期膠著的局面的確被打破。



報導也引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在論壇的談話表示，川普主政初期幾乎毫無建樹，讓他承擔不起中美關係剛新出現友好勢頭又再度惡化的後果。



此外，沈大偉指出，川普在東亞和東南亞目前沒有策略，亞洲，尤其東南亞，正逐步被引向中國大陸，與美國疏遠。他呼籲川普打造、實施一套「精密、完整、積極」的對中策略，以反映持續演變的中美關係和亞洲環境。



沈大偉在回答提問時表示，大陸正在「出口其審查制度」，透過向一些國家、媒體、學者及非政府組織施壓改變國際有關中國的論述。他認為，美國應利用其力量，在國際輿論扭轉上述趨勢。1060525