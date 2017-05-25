台灣同婚釋憲 陸網友：組團到台灣結婚中央社 (2017-05-25 11:48)
（中央社台北25日電）大法官昨天宣告同婚釋憲案結果，主管機關需在公告後2年內修改相關法律。這項結果不僅讓台灣支持同婚的團體大為振奮，也引發大陸網民熱議，更有人希望2年後「組團到台灣」。
針對同婚釋憲案，大法官24日做出釋字第748號解釋。司法院秘書長呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。
這項結果立即在中國大陸社群網站微博上引發討論。大陸知名部落客「假裝在紐約」則在微信公眾號上撰文表示，台灣是全亞洲第一個允許同性結婚的社會。這是真正的台灣驕傲，真正的亞洲之光。
他並表示，「眨眼之間，台灣已經漸行漸遠，他們的步伐太快，幾乎超出了我們目力所及的範圍。」
他也認為，「同為華人，寫一樣的文字，說一樣的語言，台灣為我們提供了一個考察華人社會如何變得包容多元、普通人如何爭取權益的最好機會。」
許多支持同婚的大陸網友則在微博紛紛表示「一個社會，又多了一些人多了一些幸福權利，就是好事」、「支持，恭喜！」，還有人表示「再等兩年，然後咱們組團去台灣！！啊啊啊！」
反對同婚的大陸網民則說「接受不了，違背了規則」。1060525
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
網傳肉鬆麵包是棉花做 安徽食葯監部門闢謠【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
美學者：川普讓步驚人 北京像過耶誕【中央社】
陸研發新型防禦飛彈 號稱高空高速攔截【中央社】
WHO新秘書長：一中原則處理涉台議題【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》