（中央社台北25日電）大法官昨天宣告同婚釋憲案結果，主管機關需在公告後2年內修改相關法律。這項結果不僅讓台灣支持同婚的團體大為振奮，也引發大陸網民熱議，更有人希望2年後「組團到台灣」。



針對同婚釋憲案，大法官24日做出釋字第748號解釋。司法院秘書長呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。



這項結果立即在中國大陸社群網站微博上引發討論。大陸知名部落客「假裝在紐約」則在微信公眾號上撰文表示，台灣是全亞洲第一個允許同性結婚的社會。這是真正的台灣驕傲，真正的亞洲之光。



他並表示，「眨眼之間，台灣已經漸行漸遠，他們的步伐太快，幾乎超出了我們目力所及的範圍。」



他也認為，「同為華人，寫一樣的文字，說一樣的語言，台灣為我們提供了一個考察華人社會如何變得包容多元、普通人如何爭取權益的最好機會。」



許多支持同婚的大陸網友則在微博紛紛表示「一個社會，又多了一些人多了一些幸福權利，就是好事」、「支持，恭喜！」，還有人表示「再等兩年，然後咱們組團去台灣！！啊啊啊！」



反對同婚的大陸網民則說「接受不了，違背了規則」。1060525