（中央社記者曹宇帆洛杉磯24日專電）航空巨擘美國波音公司將與美國國防部先進研究規劃署，合作研發可搭載並發射衛星的太空飛機Phantom Express，它可短時間內重複使用，執行密集發射衛星的任務。



美國軍方的實驗用太空飛機X-37B，月初降落在美國國家航空暨太空總署（NASA）佛羅里達州的甘迺迪太空中心，完成持續近2年的機密任務後，波音（Boeing）公司今天發布新聞稿，宣布下階段即將與美軍展開的合作計畫。



波音公司指出，波音與美國國防部先進研究規劃署（DARPA），推動的實驗性太空飛機（XS-1）項目，將研發可自主飛行及重複使用的太空飛機Phantom Express，它可搭載重3000磅（約合361公斤）的小型衛星。



波音與DARPA構思，凡日後由Phantom Express執行的發射衛星任務，待衛星順利進入地球軌道後，Phantom Express則返回地球降落在飛機跑道，經過如飛機相似維修程序後，可繼續且頻繁執行後續任務。



而這架太空飛機Phantom Express將由波音與DARPA共同出資，波音與DARPA期盼，在這個項目的測試階段，能完成10天飛10趟的目標。1060525