作者：快訊

五月鳴蜩，貴陽又要「熱」起來了。

5月25日至28日，2017中國國際大數據產業博覽會（以下簡稱「數博會」）將在貴州省貴陽市舉行，此次博覽會以「數字經濟引領新增長」為年度主題。

秉持著「國際化、專業化、高端化、可持續化、產業化」的核心理念，數博會旨在為全球範圍大數據領域專業人士和企業提供行業前沿資訊、熱點動態以及合作交流平台，促進大數據行業的技術發展和應用。

作為一場國際化的盛會，本屆數博會將舉辦「同期兩會、一展、一賽」等相關活動。屆時，55場高端論壇、無數黑科技、大數據挖掘賽等都將為公眾呈現一場數據盛宴。

同期兩會 55個論壇主題已確定

所謂「同期兩會」，即中國國際大數據產業博覽會與中國電子商務創新發展峰會同期舉行。

中國國際大數據產業博覽會將於5月26日上午舉行開幕式，邀請國家領導人致辭，貴州省領導致歡迎詞，中國科學院白春禮院長作關於「FAST」的專題報告。中國電子商務創新發展峰會將於5月26日下午舉行，圍繞電商治理、電商全球化發展、電商與傳統產業深度融合、跨境貿易等主題，邀請政府、全球領先電商企業、創新實體企業和民間團體的電商行業領軍人物進行探討交流，形成共識發佈。

會期，大數據不同領域的系列專題論壇將圍繞7大板塊輪番上演，分別為國家大數據試驗區交流、數字經濟、區塊鏈開啓價值互聯網時代、數據共享與開放、人工智慧、數字安全與風險控制、智能製造。7大板塊已確定55個論壇主題，每個板塊一個核心論壇。

其中，國家大數據試驗區交流板塊將舉辦8個論壇，大數據標準化論壇為其核心論壇。大數據標準化論壇將充分交流大數據國家標準的研制和應用推廣情況，促進更多相關單位參與，共同推進大數據重點標準的試驗驗證和應用推廣工作。

數字安全與風險控制板塊將舉辦7個論壇，第三屆中國大數據安全高層論壇將作為其核心論壇，該論壇由中國訊息安全測評中心、貴陽市人民政府主辦。

中國工程院院士沈昌祥將在該核心論壇上做題為「基於可信計算的大數據安全」的演講，中國工程院院士倪光南將做題為「加快核心技術研發保障大數據安全」的論壇。

「第三屆中國大數據安全高層論壇」作為「數博會」的核心論壇，將依託「數博會」大數據產業國際化、專業化的交流平台，緊扣「中華人民共和國網絡安全法」及「國家網絡空間安全戰略」，圍繞「數據創新安全」主題，邀請政府部門、大型行業、產業界代表及專家、學者等300位嘉賓出席本論壇。從戰略、行業、學術、產業等多個視角，進行深入探討和交流。

人工智慧板塊將舉辦6個分論壇，其中，2017人工智慧暨新一代訊息技術創新高峰論壇為該板塊的核心論壇。中國工程院院士沈昌祥、譚建榮，中國科學院院士李未等三位院士將共議人工智慧，清華大學教授朱文武，浙江大學教授莊越挺已確認參加核心論壇。此論壇旨在研討全球訊息技術產業發展的最新動態和發展方向，以及新階段人工智慧的技術變化等。「政產學研用」各界專家共同探討、分享發展新一代訊息技術產業和人工智慧領域相關基礎理論、技術動態、典型應用，以促進產業各方合作，共同促進人工智慧2.0及相關新訊息技術領域取得重大突破。

由2017中國國際大數據產業博覽會組委會主辦，中國行政管理學會訊息公開與政務服務研究會承辦，中國行政管理雜誌社協辦的數據開放共享與政府管理創新論壇為數據共享與開放板塊的核心論壇，該板塊確定了7個論壇主題。核心論壇旨在從體制和機制創新上探討數據開放共享的路徑，發揮技術創新在數據共享開放中的作用，推進政府管理創新。

論壇將重點圍繞數據開放共享與政府管理創新主題，就政府數據開放共享管理體制機制創新、基層政府數據治理實踐探索、政府數據開放平台的建設與管理、數據開放共享的制度建設、應用大數據創新政府管理、全國統一政務服務平台的建設與管理、數據開放共享中的政府與企業合作關係建構以及部門與地方數據的共融互通等8個專題進行研討。

一展 眾多黑科技將亮相

本屆數博會將舉辦中國國際大數據產業博覽會（專業展）。展會圍繞「國際水平、行業引領、專業平台」的定位，重點展示黑科技等影響並改變人類生活方式、思維方式、生產方式，商業模式的新技術、新產品、新成果。通過設計專題館、專題展區，以及相應的主題展示區、發佈區等，增強體驗感、互動感，打造成全球有影響力的國際大數據企業交流平台、商務對話平台、成果發佈平台。

這些年，在「一展」中，格外引人注目的當屬「黑科技」了。

2015年數博會開幕第一天，小i機器人成為人氣最高的展位；2016年數博會上，小i機器人與Nuance聯合發佈新一代智能IVR解決方案；本屆數博會，小i機器人將作為虛擬主持人亮相，與真人主持共同啓動數博會展覽會開館儀式，展示智能機器人「能聽會說」的能力。

在眾多展位中，小i機器人只是其中的一小部分。除了小i機器人，2017數博會還將有大量產業前沿的「黑科技」展出，深醒科技的人臉識別系統就是其中之一。

2016年，深醒科技與貴陽市政府在貴陽大數據中心展廳、貴陽市公安局塊數據指揮中心建設了人臉識別管理系統項目，使大數據在公安領域得到實戰應用。作為深醒科技的核心技術，人臉識別系統優點明顯，即人臉特徵信息編碼數據量小、準確率高、識別速度快、數據採集手續簡單、安全性高，能很好地解決人臉識別領域的一些瓶頸問題。因其高度安全、適用面廣，短短一年時間已廣泛應用於公安、金融、司法、監獄、智慧小區等領域，已在10餘個省、市落地並應用，協助貴州、新疆、青海等地警方成功抓捕逃犯的案例有100多起。

除了人臉識別系統，2017數博會上，傳化物流陸鯨鯨眼系統也將在展覽會上亮相。鯨眼系統通過陸鯨平台內外部大量的數據沈澱、加工、利用後，反作用於陸鯨平台上幹線物流交易業務及增值業務，覆蓋用戶和平台交互的每個場景下的每個環節，為用戶提供智能化的貼心服務。

展會「黑科技」來自各行各業，而騰訊將連續第三年深度參與數博會，帶來大數據可視交互系統、AR互動、AI人臉識別、VR語音視頻、反電信詐騙、雲安全監控等技術應用的現場展示。

騰訊在本次數博會上將重點展出的RayData，是騰訊雲大數據實時可視交互系統。基於數據實時渲染技術，RayData能夠實現雲數據實時圖形可視化、場景化以及實時交互，讓使用者更加方便地進行數據的個性化管理與使用。大會現場，RayData將以智慧城市作為應用場景進行演示。以貴州、廣東、四川為重點例子，展現上述地區在城市管理上的嘗試與成就。通過城市場景和大數據的結合，大家將分別從交通、醫療、警務等領域，看到一個個「互聯網+」形態下的智慧城市。

除了RayData，本次數博會，騰訊還將展出「QQ-AR急救包」。應用創意來自於急救說明書，希望幫助大家在面臨緊急情況時，利用QQ-AR技術，以多媒體的展現方式，更快速地掌握急救操作方法，在關鍵時刻快速自救或救人。在這次展出中，參觀者可以在現場體驗「QQ-AR急救包」，快速學習急救知識，半分鐘成為急救員。

一賽 深挖「大數據」鑽石礦

本屆數博會還將舉辦2017中國國際大數據挖掘大賽。大賽主題為「喚醒沈睡的數據」，分為挖掘賽、應用賽，同時設置系列分支賽。

作為數博會的一個重要活動，2017中國國際大數據挖掘大賽啓動儀式3月1日在貴陽舉行。貴陽、北京、上海、深圳、廣州、杭州等17個國內政府數據開放先行城市相關機構代表，發佈了《共同促進數據開放及應用行動宣言》。

宣言認為，數據已成為國家基礎性戰略資源，共享是通往數據創新應用、創造價值、釋放能量的必由之路。政府及相關機構，不僅是大量數據的擁有者、管理者，更應該成為數據開放的推動者、先行者。宣言倡議，釐清義務和權利，做好標準和對接，保障安全和隱私，謹慎試驗，堅定探索，共促政府數據開放，引領數字經濟的嶄新未來。

挖掘賽所使用的數據，主要包括14個政府開放數據平台的9000多個數據集，1600多個數據接口，涉及旅遊住宿、交通服務、餐飲美食、醫療健康、文體娛樂、消費購物等多個領域。同時，大賽組委會還將組織一批公共數據、行業數據提供選手共享，包括貴州省交通運輸廳提供的道路、橋梁、收費站、加油站、車輛、經營業戶等數據以及中國移動集團貴州分公司提供的手機信令數據。

儘管數據資源在全球呈指數級成長，但是數據資源的開放和共享程度卻亟待提升。「從國際上看，政府數據開放還處於初期階段，主要通過制定戰略或政策文件形式指導開放。」中國信息通信研究院互聯網法律研究中心主任工程師楊筱敏說。

大賽組委會負責人表示，「相對於採集、儲存，數據挖掘是大數據走向應用創造價值的關鍵。」無論中國的西部，還是美國的硅谷，「挖掘」的聲音在全球同步響起，洶湧澎湃。數據資源的開放，挖掘工具的進步，商業前景的清晰，數據挖掘成為新一輪市場熱點，愈發受到資本的追捧。

「如果把大數據比作石油，那麼挖掘就是勘探、鑽井、提煉、加工。核心是把數據資源變現成商用價值。」一位曾參與國家大數據行動計劃綱要起草的專家表示，數據資源已經成為國家戰略性資源，我國必須盡快在大數據挖掘這個關鍵點有所突破。

2017中國國際大數據挖掘賽，通過數據開放共享，吸引全球先進技術及人才，開展數據深度挖掘，釋放更多數據價值，積聚大數據發展實用資源，加速數字經濟新業態形成。（通訊員：陳媛媛 張義蘭 高秋燕）