首戰被人工智慧擊敗 柯潔：AlphaGo是圍棋上帝NOWnews今日新聞 (2017-05-25 11:03)
棋王柯潔23日在浙江烏鎮，與AlphaGo展開首場對弈，最後以「1目半」差距敗北。柯潔於賽後受訪時表示，AlphaGo展現出來的實力，讓他很震驚，與1年前相比，AlphaGo判若兩人，簡直像是「圍棋上帝」。
柯潔自上午10點30分起，與AlphaGo展開「人機大戰」首戰，在歷經超過4小時纏鬥後，執黑的柯潔，最終以「1目半」差距，敗給執白的AlphaGo，在得知自己即將落敗時，柯潔無法掩飾情緒，露出苦笑。
「我那個苦笑，大家都能懂。」柯潔於賽後指出，AlphaGo真的很厲害，這盤棋，下得精采，有很多地方值得棋手學習，也衝擊了他對圍棋的看法，「沒有什麼棋是不可以下的，可大膽去創新，開拓自己的思維。」
柯潔坦言，暫時還沒看見AlphaGo的弱點，「它對棋的理解、判斷，遠勝於我們」，如果想贏，只能設法找出AlphaGo的一些Bug，「但這也很難」。
不過，柯潔也強調，對自己永遠要有信心，他在賽前就說過，這是他與人工智慧下的最後3盤棋，「現在剩2盤了，能和AlphaGo對決，是我活到現在，最大的榮幸。」
本次比賽採三戰兩勝制，將在5月25日、27日，繼續和AlphaGo對弈，先取得兩勝者，就是最後贏家。原文詳見：http://www.limitlessiq.com/
【本文經智慧機器人網同意授權刊出】
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