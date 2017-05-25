（中央社記者尹俊傑北京25日電）台灣同婚釋憲結果出爐。被問及陸方是否會承認台灣同性婚姻法律效力，中國大陸國台辦發言人安峰山今天僅說，建議向陸方專業部門諮詢，與近半年前的答覆相似。



司法院大法官24日就同婚釋憲案做出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻，相關規定違憲，要求主管機關在公告後2年內修正或制定相關法律。



中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。中央社記者詢問，台灣可望開亞洲先例以法律保障同志婚姻，若未來有中國大陸民眾與台籍同性伴侶在台灣結婚，大陸方面是否會承認他們婚姻的法律效力？



安峰山僅說：「我看到了相關的報導。涉及到兩岸婚姻的專業問題，我只能說，建議您向我們相關的專業部門去諮詢。」



近半年前，安峰山回應類似問題時，是建議向中國大陸法律主管部門詢問。



去年12月28日，有台媒在中國大陸國台辦記者會上詢問，陸方一向鼓勵並支持兩岸通婚，如果中國大陸的同志與台灣的伴侶在台結婚，陸方是否會承認法律效力？能否擁有家屬重大手術簽字權和財產分配權？



安峰山當時回答：「關於台灣的內部事務，我不作評論。至於您提到的問題裡涉及到的相關法律事務，需要詢問相關法律主管部門。」1060525