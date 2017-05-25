同婚釋憲涉兩岸婚姻 陸國台辦未正面回應中央社 (2017-05-25 10:40)
（中央社北京25日電）針對台灣同婚釋憲結果是否影響未來兩岸同性伴侶結婚權益，中國大陸國台辦發言人安峰山今天未正面回應，僅建議記者向相關專業部門諮詢。
大法官昨天針對同婚釋憲案做出釋字第748號解釋。司法院秘書長呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。中央社記者詢及，台灣可望開亞洲先例，以法律保障同志婚姻權益，未來假使大陸民眾與台灣同性伴侶到台灣結婚，中國大陸是否同意婚姻法律效力。
對此，安峰山僅表示，有看到相關報導，有關兩岸婚姻相關問題，「我只能說，建議您向相關專業部門諮詢。」1060525
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