（中央社台北25日電）香港媒體24日公布大連造船廠照片，在抽乾的船塢中出現疑似新航空母艦的分段。報導引分析指出，中國大陸第4艘航空母艦或許已經開建。



中國大陸第1艘國產航空母艦001A型已於4月26日正式下水，估計最快可在18個月後進行海試。目前中國大陸擁有遼寧艦、001A型艦，以及傳聞已經在上海開建的002型航空母艦。



香港經濟日報取得的大連重工造船廠船塢照片，可以清楚看到巨型船艦組件。



報導分析，大連造船廠從改造遼寧艦入手，再到完成剛下水的001A型航空母艦工程，累積造艦的豐富經驗，有能力短時間內再造新的航空母艦。



此前有媒體報導，中國大陸計畫未來至少擁有3支航空母艦戰鬥群，「趕工」製造航艦合乎邏輯。如果消息屬實，中國大陸將極快達到擁有4艘航空母艦目標。



002型航空母艦是中國大陸正在建造的第2艘國產航空母艦，傳於2015年3月在上海江南造船廠開工建造，預計2021年服役。1060525