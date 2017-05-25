（中央社記者尹俊傑北京25日電）新華社報導，剛當選世界衛生組織（WHO）秘書長的艾德哈諾姆重申，WHO將繼續堅持「一個中國」原則，根據聯合國大會和世界衛生大會（WHA）決議妥善處理涉台議題。



據報導，艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）24日會見出席第70屆WHA的中國大陸國家衛生和計劃生育委員會主任李斌時表示，這是他當選後首場雙邊會見，他將繼續帶領WHO進一步深化與中國大陸合作。



李斌說，中國大陸願與WHO繼續深入推展各項合作。



在中國大陸阻撓下，台灣今年未獲邀參與WHA。中國大陸官方多次表示，民進黨政府拒不承認「一中」原則，是導致過去8年來台灣參與WHA的「特殊安排」難以為繼的原因。



曾任衣索比亞外交部長、衛生部長的艾德哈諾姆23日當選WHO新任秘書長，預定7月接替來自香港的陳馮富珍。艾德哈諾姆將是首名來自非洲地區的WHO秘書長。



有分析認為，衣索比亞和台灣無邦交，卻和中國大陸相當友好，不利台灣參與WHO相關活動。



中國大陸外交部發言人陸慷24日表示，中國大陸「熱烈祝賀」艾德哈諾姆當選WHO新任秘書長，相信他將為促進全球衛生事業發展發揮重要作用，中國大陸也會繼續支持和配合WHO秘書長的工作。1060525