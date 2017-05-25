從5月24日起，已被深交所宣布終止上市的*ST新都正式進入退市整理期交易，交易期限為30個交易日，股票的證券簡稱將變更為「新都退」，股票價格的日漲跌幅限製為10%。退市整理期屆滿的次一交易日，深交所將對公司股票予以摘牌。

而隨著*ST新都退市整理期的交易拉開序幕，這就意味著投資者可以參與「新都退」的股票交易了。在這種情況下，不排除有投資者會博傻性參與「新都退」的交易。就像去年7月，欣泰電氣復牌整理期交易一樣，當時有不少投資者大量介入欣泰電氣股票復牌整理期的交易。為此，本人特提醒廣大投資者，不要參與*ST新都退市整理期交易。

目前*ST新都的情況與欣泰電氣當時所面臨的情況顯然是不一樣的。因為欣泰電氣當時是處於復牌整理期交易階段，這意味著欣泰電氣在正式退市前，還有一個退市整理期交易階段，所以對於持有欣泰電氣股票的投資者來說，退出的機會還會繼續存在。但對於*ST新都的投資者來說，目前股票已經進入退市整理期交易階段，這也是持有*ST新都股票的投資者最後的退出機會了。所以從博傻的角度來說，留給博傻者的時間已是非常有限了。

不僅如此，參與欣泰電氣股票的博傻，是因為欣泰電氣公司的每股凈資產非常誘人。2016年一季度時，該公司的每股凈資產為3.68元；半年報時的每股凈資產也是有3.67元。從賬面來看，欣泰電氣股票還是有一定的價值的。如果從公司正常運轉來看，那麼這3.67元的每股凈資產，就可以認為是公司股價的一個底線。當然由於退市的原因，這會給公司的發展帶來不利的影響，所以每股凈資產也會被蠶食而變少，所以股價也會跌破凈資產。但至少從當時來說，這個凈資產對股價有一個心理上的支撐作用。

但*ST新都的情況顯然比欣泰電氣要糟糕很多。根據今年一季報，*ST新都的每股凈資產只有0.0547元，而退市整理前*ST新都的股價卻高達10.38元。因此，*ST新都的每股凈資產很難對該公司的股票價格構成支撐。因此，在*ST新都退市整理期交易的前期，該股票的連續跌停幾乎是不可避免的事情。如果投資者輕率地殺入*ST新都的話，那其實跟把錢丟到水裡去打水漂並沒有兩樣。

而且從目前市場的人氣來說，也不利於投機炒作。雖然欣泰電氣進行復牌整理期交易時離股災過去的時間不久，但當時投資者對市場的反彈行情還是寄予了厚望，投資者還有一種做多的激情與衝動。所以當時投資者買進欣泰電氣股票還相當涌躍，甚至有一天股票振幅達到20%的情況出現。但目前市場人氣遠比去年7月時更加低迷，投資者幾乎到了麻木的地步。因此，在目前情況下，即便有投資者想進行投機炒作，恐怕也是很困難的事情。這種炒作也很難獲得成功。

尤其重要的是，雖然欣泰電氣當時面臨的情況優於當下的*ST新都，但欣泰電氣當時的炒作仍然是以失敗而告終，股價從復牌前的14.55元下跌到停牌時的3.03元，跌幅接近80%。可以說一路買進欣泰電氣股票的投資者損失慘重。有著這樣的教訓在先，市場也就更加沒有理由來炒作*ST新都了。

當然，不排除有人還會在*ST新都股票上博傻，押寶*ST新都會重新上市。但我們必須看到，退市公司重新上市的希望是很渺茫的。在公司上市的情況下，公司都不能把企業經營好，退市后想靠自身的力量實現鹹魚翻身幾乎是不可能的。而從重組的可能性來說，現在就是上市公司，由於管理層加強了對企業併購重組的監管，很多公司的重組都泡湯了，這就更別說是退市公司了。而且在IPO提速的情況下，一些好的公司都願意IPO上市。這也意味著*ST新都想通過併購重組的方式實現重新上市也是困難重重。因此，投資者有什麼必要參與到*ST新都的退市整理期交易而進行博傻呢？——不如站到旁邊看熱鬧去吧！（作者供職單位：中和應泰「好人好股)

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