滬指月線級別MACD死叉綠柱子已經小到極致，後市分分鐘大有形成金叉的趨勢。 ？綜上分析，子桐認為二次探底已然到位，後市中長線看反攻！

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來源：Wind資訊

【金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍】

一千多年之前，唐朝詩人李益寫過這麼一首詩，「伏波唯願裹屍還，定遠何需生入關。莫遣只輪迴海窟，仍留一箭在天山。」

在這首詩中，詩人連用四個典故，以凝練、生動的筆調，表現了唐軍將士精忠報國，視死如歸的豪情壯志。詩歌一、二句運用了汊代名將，伏波將軍馬援和定遠侯班超的典故。馬援曾表示，「為保衛國家，甘願馬革裹屍而還」；班超也曾言，「為了國家的安定，大丈夫死而不懼，又何必生還關內呢?」

第三句運用了戰國時代，晉國大敗秦國，使其全軍覆沒，只輪不歸的典故，表現了唐軍將士全殲來犯之敵的必勝信念。第四句運用了唐代聞名將領薛仁貴三箭定天山的典故。薛仁貴在與九姓突厥在天山作戰時，連發三箭，射殺三人，使得敵人下馬降服。當時軍歌唱道：「將軍三箭定天山，戰士長歌人漢關。」

此詩成功地運用四個典故，並將典故的內涵和詩人的情感有機地融合在一起，收到了語言簡練、形象豐富的藝術效果。真實的反映了詩人渴望建功立業的豪情。

一千多年之後，此詩被子桐放置到二級市場，以此來表達子桐精忠炒股，磅礴壯闊的豪情壯志，更表明了子桐捍衛A股的決心！

有時候，市場很喜歡跟我們開玩笑。

5月11日滬指最低探至3016有驚無險形成深V被拉到3063的位置，3063-3016=47，最終以3061.50報收。

5月17日滬指最高上摸到3119點之後轉頭掉頭向下，最終以3104報收。

5月24日滬指最低探至3022點有驚無險深V拉到3064的位置，3064-3022=42，最終以3064報收。

真是一出好戲，亦是一局好棋。百年世事三更夢，萬年江山一局棋。諸位是否看懂了某些規律？如果沒看懂，請耐心往下看。

5月11日滬指探底回升深V翻紅，次新並肩雄安帶領人氣回暖。兩市成交4266億元，上一個交易日成交4021億元。包含新股在內，漲停個股34隻，跌停個股20隻。概念上，雄安攜手次新捲土重來，創業環保、新泉股份、博天環境、碳元科技、中持股份漲停；粵港澳自貿區並肩粵港澳大灣區雙雙把花開，珠海港漲逾6%；一帶一路、石墨烯造好。板塊上，港口聯袂水務齊齊上揚，連雲港漲停；重型機械、建築、銀行造好。

5月24日滬指探底回升深成指終結五連跌走勢，創業板指收漲1%。兩市成交3420億元，上一個交易日成交4204億元。包含新股在內，漲停個股39隻，跌停個股21隻。關於漲停板，花徑不曾緣客掃，蓬門今次為君開。

概念上，OLED大漲2.61%，彩虹股份等3隻個股漲停；雄安新區攜手PM2.5捲土重來，天保基建漲停；合同能源並肩冷鏈物流花開兩朵，中材節能漲停；次新股、廣東國資委、粵港澳大灣區表現積極，博天環境等4隻個股漲停。無論是次新還是雄安，舍南舍北皆春水，但見群鷗日日來。

板塊上，能源設備出盡風頭大漲2.21%，石化機械漲停；港口聯袂環保雙雙上揚，萬邦達漲停；石油化工、水務、教育造好，寶莫股份漲停。關於石油，金鱗豈是池中物，一遇風雲遍化龍。

看到這裏，想必讀者朋友應該基本看懂了幾個要點以及規律：

1、5月11日的3016點是第一底部，5月24日的3022點是第二底部。

2、5月11日得以探底回升，靠的是雄安、粵港澳、港口、環保、次新等概念板塊拉升，這些概念板塊一抱團發力，間接帶動了市場的人氣回暖，股指才得以翻紅；而5月24日得以探底回升，也是靠雄安、次新、粵港澳、港口、環保、水務等概念板塊抱團做多，另外還多了一個石油能源板塊，這些個概念板塊強強聯手，愣是將股指從3022拉到了3060之上。從中不難發現，目前市場主要力量，即大部隊資金重點處於次新、石油、雄安、粵港澳、環保、港口等概念板塊。

3、5月11日的漲停個股34隻，跌停個股20隻；5月24日漲停個股39隻，跌停個股21隻。39僅僅只比34多5，20跟21差不多。漲停數量如此相似，連跌停的數量都那麼雷同，顯而易見5月24日的後市行情大有複製5月11日之後的行情的趨勢。

抄底喊遍，無人會，登臨意。兩市無知己，提劍出股京。深V一日同風起，扶搖直上九萬里！

【他年我若為青帝，報與桃花一處開】

從5月17日到5月24日，累計6個交易日；從3119點到3022點，3119-3022=97，悲兮？驚兮？子桐相信，很多人也都沒反應過來，市場就在人為的控制下，大盤就以迅雷不及掩耳之勢快而猛地暴跌，導致多個技術指標發生了變異，連形態走得都很奇怪。一去百點連朔漠，獨留青茶向黃昏。深跌不抄地球底，愣錯滬指白挖坑。

就在5月24日完成最後的一跌，也就是早上9:45左右的時候，滬指下探到3022點，基本符合子桐的前瞻以及預判，第一時間在微博發出抄底信號：「3022點出現了，空倉的想進就進吧，可以博個反抽。」東上申城七十二，指揮石油如旋蓬。正料雄安要出發，十萬大軍沖北城。

午後，大盤翻紅形成深V。颯颯西風滿院栽，蕊寒香冷蝶難來；他年我若為青帝，報與桃花一處開。

因為信任，機會不會流走；懂得感恩，牛股常常擁有。深V的形成，也許這就是信任與感恩的結晶所在吧。關於深V，這無疑是在釋放幾個信號：

1、關於3022點就是底部這個觀點，市場人士還是普遍認可的。所以在上午大跌到3022點的位置后，場外虎視眈眈的大資金就接二連三地流入了。

2、最近兩周，先是3016，再是3022，市場就是在反覆築底，目的是讓底部更為堅實，所以才多次地「試探」底部。

3、市場做多意願比做空意願要強烈得多。否則，在早盤的危急時刻，就不會有大資金選擇進入石油，那麼就不會帶動人氣回暖了。

4、資金選擇在5月24日大盤最為危機的時候進入石油、次新、雄安，這已經很能說明問題了。說明後市的機會還是在石油、雄安跟次新這幾塊。諸位想一下，石油、雄安概念跟次新概念都是很龐大的，能夠推動這些「龐然大物」成功收紅，且還帶動了其他概念板塊一起收紅，這說明了大資金大勢力還是青睞石油、次新跟雄安多一些。

總之呢，5月24日大盤深V釋放出的信號，是深刻的，是積極的，是永恆的，更是陽光的。諸位不要怕，黑暗終將過去，黎明很快到來。唯大英雄能本色 ，是真名士自風流。

【佛燈點亮華光現，一線生機救末年】

2016年11月29日到2017年1月16日，3301-3044=257。關於盤面跌幅，關於下跌的旅途。一生思破紅塵路，劍藏廬軒隱迷蹤。

2017年1月16日到2017年4月7日，3295-3044=250。關於盤面漲幅，關於上漲的旅途。上漲自稱不提刃，生來雙眼篾群雄。

2017年4月7日到2017年5月11日，3295-3016=279。關於突然的跌幅，關於驚慌的旅途。難定紛紛動蕩年，千股寞寞白陽天。

2017年5月11日到2017年5月17日，3119-3016=103。關於60分鐘的漲幅。東風吹醒英雄夢，笑對青山萬重天。

2017年5月17日到2017年5月24日，3119-3022=97點。關於60分鐘的跌幅。佛燈點亮華光現，一線生機救末年。

【夢想還是要有的】

夢想還是要有的，萬一實現了呢？子桐目前依舊維持中長線看漲的觀點不變！這不是冥頑不靈，而是因為目前這個位置真的是底部！

說到這裏，有人不服來辯，「才漲了那麼幾十點，你就喊什麼中長線反攻了，股市是你家開的？你說反攻就反攻？吹牛不上稅的嗎？！」

子桐表示，這還真不是什麼吹牛，要是吹牛早就吹了。多的是真實案例給子桐吹，子桐於2016年9月27日精準判斷到2969是底部，且預測了2016年國慶節后勢必會迎來一波最少300點的大反彈，事實上，2016年11月漲到3301點，3301-2969=332個點，遠遠不止300點的上漲空間！要是想吹牛，單憑2969點的那一次精準預判都足夠子桐吹好幾年了。實際上，子桐也只是借用真實案例給讀者朋友講解技術指標的靈活運用時，才會偶爾提到以往戰績！

子桐之所以敢預判後市中長線看反攻，是基於技術指標的超跌：

滬指15分鐘KDJ已經形成金叉，CCI由弱轉強；

滬指30分鐘KDJ已經形成金叉，MACD剛剛放出紅柱子形成金叉；

(滬指30分鐘MACD金叉已然形成)

滬指60分鐘KDJ已經形成金叉，MACD即將金叉；

滬指日線級別MACD依舊是金叉，CCI負135極度超跌；

滬指周線級別KDJ極度超跌，CCI負124也極度超跌；

(周線KDJ)

滬指月線級別MACD死叉綠柱子已經小到極致，後市分分鐘大有形成金叉的趨勢。

綜上分析，子桐認為二次探底已然到位，後市中長線看反攻！

年輕不為夢想埋單，老了拿什麼話說當年。

後市操作上，首選中小創，逐步加倉！

風格配置上，可以選擇石油、次新、一帶一路、互聯網、券商、煤炭、電力、黃金等等概念板塊。

大神非無淚不灑離別間，一劍平生恨，氣短英雄膽。卧龍已驚眠，一嘯動萬千。爾空身與名俱滅！四海翻騰A股路，五洲震蕩兩市情。事了拂衣去，深藏功與名。誰能書閣下，揮筆股金經。桃花股仙種桃樹， 又摘桃花換酒錢。

願我們今後所有的擔驚受怕，都只是虛驚一場。所遇的天災人禍，都能劫後餘生。

此觀點僅作參考，據此入市，風險自負！

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