房企融資渠道正在逐一被收緊！5月以來，房企國內債券融資規模119.3億元，同比降逾八成。4月份房地產信託成立規模環比大幅下滑逾三成。

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來源：Wind資訊

房企融資鏈條逐步收緊，繼國內發債、海外發債之後，監管再度指向房地產信託。數據顯示，4月份房地產信託成立規模環比大幅下滑逾三成。Wind資訊統計顯示，5月以來，房企國內債券融資規模119.3億元，同比降逾八成。而一季度房企海外發債在經歷了新高過後，二季度以來發行量則同比下降近六成。

房地產信託遭遇監管

伴隨監管趨嚴，今年以來房地產信託成立規模走勢，呈現出前揚后抑的局面。

華寶證券研報統計，今年前四個月，房地產信託成立規模373.52億元。其中，2017年一季度，房地產信託成立規模300.34億元，較去年同期上升15.28%。

研報分析，今年以來，投資地產方向的信託佔比持續上升並保持在相對較高的位置，原因主要是：

一是地產投資保持較高增速，融資需求較為旺盛；

二是房地產調控趨嚴，對於房企來說，傳統的銀行貸款和債券市場等融資渠道受到較大的限制，只能轉而藉助於信託融資。

但是，進入二季度以後，其成立規模開始出現明顯收縮。研報統計顯示，4月份房地產信託成立規模73.18億元，環比3月份降逾3成。

根據信託業協會數據顯示，2016年4季度末，資金信託投向房地產領域的規模為1.43萬億元，佔比為8.19%，環比2016年3季度的8.45%下降0.26個百分點。

信託業協會分析，房地產信託佔比在2016年一直持續下降，與房地產市場調控密切相關。

而在經歷了一季度的回升過後，二季度房地產信託再次重回監管視野。4月下旬，人民網發佈消息，銀監會要求信託公司控制向房地產行業提供融資的行為，監管要求重點針對房地產行業以及其他產能過剩行業。

根據報導，監管層認為，房地產信託的風險主要為集中度、合規和法律三個方面：

集中度風險：1）投向區域集中於熱點城市；2）大客戶風險較為突出；3）部分信託公司房地產信託業務佔比較高。

合規風險：1）突破房地產企業資質要求；2）投向建築業等行業的信託資金被挪用於房地產開發；3）突破結構化房地產信託業務槓桿比例不得超過3:1的要求；4）通過產品嵌套規避凈資本監管；5）為其他機構發放購房首付貸提供便利。

法律風險方面，監管部門重點提及了「明股實債」類業務所面臨的風險上升。

融資通道悉數收緊

實際上，不止是房地產信託融資，包括房地產國內發債以及海外發債，均出現不同程度的收縮。

國內發債方面。Wind資訊統計數據顯示，今年前四個月，房地產行業融資規模1096.99億元。從規模上看，較去年同期下降77.3%。

從目前數據來看，降幅還在繼續擴大。

數據顯示，5月以來，房地產行業發債規模119.3億元，佔比0.79%。從規模上來看，較去年同期的625.80億元，降幅高達80.9%。

海外發債方面。Wind資訊統計數據顯示，截至目前，今年以來房地產企業海外發債規模123.65億美元，發行債券數量33隻，均創同期歷史新高。而這主要是一季度放量發行的功勞。

今年一季度房地產企業海外發債規模99.5億美元，是去年同期的近四倍。

但這種形勢在二季度已出現微妙變化。

數據顯示，二季度以來，房地產企業海外發債規模為24.15億美元，僅高於2015年、2014年同期，較去年同期降幅高達56.1%。

新浪此前援引媒體稱，發改委二季度起基本停止給房地產商海外發債發放批文。

21世紀經濟報導早前援引中原地產首席分析師張大偉分析稱，從資金成本看，債券是房企利率最低的資金來源，近兩個月發債難度加大，將明顯提高房企資金價格。

而除了信託、債券之外，甚至包括銀行貸款，亦出現不同程度的收緊。

Wind資訊統計數據顯示，今年一季度，國內房地產開發資金來源中，來自銀行貸款的規模達5919.99億元，創同期歷史新高，但累計增速較1-2月放緩1.2個百分點。

第一財經日報早前報導，有銀行行長表示，總行已下達被稱之為「史上最嚴」的流動性管控方案。各個經營單位、各個分行都要自保平衡，吃資金大戶的房地產信貸首當其衝。

民生證券管清友研報分析，從中長期來看，2016年下半年以來房地產調控政策趨嚴，房地產銷售增速邊際轉弱，疊加土地溢價提升，將對企業2017-2018年利潤表產生負面影響；境內外房地產融資途徑收緊，融資成本的上升會慢慢侵蝕到企業的利潤表，一些前期拿地行為比較激進（土地購置/簽約銷售比例較高）、財務槓桿率較高的企業面臨銷售邊際收緊、拿地支出高企、境內外融資趨緊等多重壓力。

研報認為，2014年和2015年政策寬鬆背景下房地產企業大量發行境內外債券，短期來看今年償還壓力較小，但考慮到目前境內融資環境依然不容樂觀，境外融資環境開始惡化，二季度起房地產商海外發債批文發放趨緩，未來兩年內存量債券到期壓力較大。

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