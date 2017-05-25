⊙記者 滕飛 ○編輯 全澤源

來伊份24日晚披露了限制性股票激勵計劃。此次計劃激勵對象為公司董事、高級管理人員、核心管理人員及業務骨幹人員，總計人數為386人，擬授予的限制性股票數量累計480萬股，占公司總股本的2%，授予價格為18.37元/股。截至24日收盤，公司最新股價為31.80元/股。

根據公告，本次授予的限制性股票自授予日起12個月後分三期解除限售，每期為時長一年，前兩年可解除限售比例均為30%，最後一年為40%。此外，如若激勵對象為公司董事和高級管理人員，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%，並在離職後半年內，不得轉讓其所持有公司股份。

業績考核方面，公司表示，本次計劃授予的限制性股票，在2017-2019年的3個會計年度中，將按公司年度業績效考核結果分三個年度進行解除限售，各年度公司業績考核目標均以2016 年營業收入為基數，未來三年公司營業收入增長率分別不低於12%、30%、55%。

若公司未滿足業績考核目標，公司將按計劃回購限制性股票並註銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。

值得一提的是，公司2016年實現營業收入32.36億元，較2015年同比增長僅為3.5%，此番股權激勵計劃制定的營收增長速率為2016年增速的3.4倍，這也彰顯了公司對未來發展的信心與動力，公司未來值得期許。公司方面表示，本次股權激勵計劃將有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，並充分調動公司員工積極性和創造性，有利於公司的長遠發展。