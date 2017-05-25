收入財產信息 系統乃稅改基石

近幾年，關於建立個人收入財產信息系統，服務稅收治理，一直是財稅改革領域的熱點問題。

5月23日，中央全面深化改革領導小組審議通過了《個人收入和財產信息系統建設總體方案》，強調推進個人收入和財產信息系統建設，立足現有信息資源，在符合法律法規前提下，合理確定系統歸集的個人收入和財產信息範圍，建立健全標準規範和管理制度。

決策層並非首次提及此事，2013年的十八屆三中全會即要求建立個人收入和財產信息系統，而且將之作為形成合理有序的分配格局的措施之一。2015年12月中辦、國辦聯合印發《深化國稅、地稅征管體制改革方案》，作為一份主要與國地稅未來相關的方案，也明確提出要建立自然人稅收管理體系。

不管是此番深改組決策，還是前兩次決策層提及，目的都是為建立現代財稅制度做鋪墊。目前中國財稅改革的主要任務，也在於提高直接稅比重，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制，以及房地產稅立法並適時推進改革。

稅收治理的現代化離不開信息系統建設，過去的機構稅收管理體系（法人稅收管理體系）已不能適應直接稅比重提高的需要，不能適應自然人稅收管理的需要。個人收入和財產信息系統有利於政府部門掌握個人收入和財產信息，這為當前複雜的個稅改革和房地產稅開徵奠定了信息基礎。或者說，不建立個人收入和財產信息系統，財稅現代化改革實難推進。

以個人所得稅為例，改革已成共識。因為從稅收調節收入分配的主要功能來看，單一且偏低的起征點讓目前個稅變異為「工薪階層所得稅」，明顯違背調節收入的設定初衷。財政部近年多次提及要轉向綜合個人所得稅體系，一直未能落地的主要原因即是個人收入財產信息系統尚未完善。如民眾呼籲較多的房貸利息抵扣個稅，就需要稅務部門掌握居民的房產、貸款、家庭等眾多信息。

意義重大之外，個人收入財產信息系統建設將面臨的實際問題，其中一個就是什麼樣的信息應被收集。不是所有的財產信息都需要收集，或者能被收集到，現代社會中，經過交易的財產信息通常容易被獲取，而不經過交易的財產信息不容易被收集。因此，服務於自然人稅收管理需要的應該是綜合信息，收入和財產信息是中心，至少應包括：自然人的登記信息，代扣代繳信息，自行申報信息，基金、股票以及其他投資信息，房地產車船信息，社會保障信息，教育信息，保險信息等各類涉稅信息。

另一個重要問題是如何收集。除了稅務部門內部信息匯總外，信息的收集還需要第三方力量的配合。其中金融管理、國土、住建、公安、民政、社會保障、交通運輸、工商管理等部門的支持，是稅務部門之外的信息獲取的關鍵之所在；銀行、證券交易所、基金公司等金融機構的支持不可或缺；房地產登記機構以及其他相關中介機構、交易平台、企業等支持也很重要。

當然，信息共享機制的形成並不是一紙公文就能促成，需要解決相關的各部門和機構的激勵和約束問題。稅收信用納入社會徵信體系是大勢所趨，這是約束機制的一種；信息提供者由於額外提供信息所可能增加負擔的問題，也應在考量之中。此外，個人收入和財產是個人私密信息，政府部門如何規範使用並保護個人信息安全，也是一個不容忽視的問題。

信息系統建設箭在弦上，乃稅改進程的重大鋪墊，對釋放經濟活力大有裨益，宜早不宜遲。