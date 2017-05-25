特朗普被曝曾為 「通俄門」 施壓情報高官

[特朗普今年3月曾要求國家情報總監丹·科茨和國家安全局局長邁克爾·羅傑斯公開表態、明確否認特朗普競選團隊曾與俄羅斯政府共謀]

美國《華盛頓郵報》22日報導，美國總統唐納德·特朗普曾要求兩名情報高官表態，對公眾表示不存在特朗普競選團隊與俄羅斯政府「合謀」的證據，但是遭到拒絕。

美國司法部於本月17日任命聯邦調查局前局長羅伯特·米勒為特別檢察官，就「通俄門」展開調查，內容包括特朗普競選團隊成員是否和俄羅斯政府有過不正當接觸，他們之間是否存在合謀或者利益輸送等。根據目前公開的信息，特朗普本人並不在調查範圍之內。

《華盛頓郵報》22日爆料稱，特朗普今年3月曾要求國家情報總監丹·科茨和國家安全局局長邁克爾·羅傑斯公開表態、明確否認特朗普競選團隊曾與俄羅斯政府共謀。

《華盛頓郵報》援引前任和現任美國官員的話報導，科茨和羅傑斯認為上述表態「不合適」，因而拒絕了特朗普的要求。

另外，《華盛頓郵報》報導，就「通俄門」調查，特朗普已接近選定外部法律顧問，候選名單縮小至4人，分別是馬克·卡索威茨、羅伯特·朱弗拉、里德·溫加滕和西奧多·奧爾松。

消息人士稱，特朗普最終可能選定多名法律顧問，組成代表他的律師團隊。這一團隊將區別於白宮法律顧問唐納德·麥克加恩領導的白宮法律團隊。麥克加恩在2016年美國總統競選期間就擔任特朗普團隊的律師。

今年1月初，美國中央情報局、聯邦調查局和國家安全局共同發佈報告，指責俄羅斯干預美國總統選舉。對這一說法，俄羅斯斷然否認。特朗普則否認其競選團隊與俄羅斯合謀。

（新華社）