馬克龍上台和民眾沒有蜜月期 德國人的態度卻變了

馮迪凡

在英國退歐的大背景下，馬克龍當選法國總統后，「德國人的態度都變了」。

在滿滿的行程中，法國前總理拉法蘭撥冗接受第一財經記者獨家專訪。在談到歐洲政治和德國時，拉法蘭的眼睛一亮，笑容中帶有幾分老政客才有的狡黠。他告訴第一財經記者：「德法之間擁有穩定的關係非常重要。在今年9月後，德法之間就可以有五年的穩定發展時間，合力合作。就像你說的，德法之間將會擁有自己的『五年計劃』。」

不過看起來，馬克龍和民眾之間並沒有蜜月期。最新的民調顯示，法國民眾對新任總統馬克龍在就職初期的表現滿意度為62%，僅45%的受訪民眾表示對馬克龍執政抱有信心，低於數位前任總統。

拉法蘭對第一財經記者獨家透露，先要看6月法國國民議會的選舉情況，之後就會著手對法國勞動力市場發起改革，「他(馬克龍)對我說，他想在7月開始搞」。

德國稱馬克龍為「昂貴的朋友」

從近期德國總理默克爾在其社民盟黨內的講話來看，默克爾是同時帶著懷疑和希望的複雜心情來看待馬克龍的。德國的媒體則將馬克龍稱為「德國一位昂貴的朋友」。

默克爾深知，馬克龍嚮往的是一個不同的歐洲：一個更加積極主動，更加團結一致，且被賦予更大權力的歐洲；馬克龍希望歐盟可以擁有自己的財政部長和統一的歐元區預算。

在上星期一的基民盟領導人內部會議中，默克爾坦言，她不會因為法國有了一位新總統而改變她的行事方式。不久之後，默克爾的發言人就發表聲明稱，德國政府不是歐洲債券的支持者。

然而另一方面，默克爾也需要和馬克龍結盟，來抵禦強硬的難民政策對她在歐盟內部造成的危害。

默克爾認為，柏林與巴黎的合作程度能夠加深到何種程度，將取決於馬克龍，即如果他能夠改善法國經濟，堅持歐洲的穩定標準，那麼她就準備作出讓步了。

一位接近默克爾的人士對德國《明鏡周刊》透露：「如果馬克龍能夠做出成績，我們給他一些東西會更容易。」

而馬克龍也深諳此種政治對話藝術，在不同場合提及法國必須要以改革換取他國尊重。

「馬克龍說，如果法國人想快樂，必須自強，而想自強，必須改革。」拉法蘭告訴記者。

馬克龍的顧問顧拉赫(SylvieGoulard)則更直接地表示：「如果要在歐洲受到尊重，法國必須履行自己的義務。」

馬克龍和民眾沒有蜜月期

儘管諸事都要等待法國議會投票結果，並且馬克龍私下設定的改革日期已經提前到7月，但在高失業率的壓力下，法國民眾仍希望馬克龍可以迅速做出成績，以往的蜜月期也蕩然無存，而幾乎是政治新面孔的新任總理愛德華·菲利普的民眾滿意度更加低，這也給馬克龍-菲利普組合執政提出了現實的挑戰。

法國民調最新結果顯示，法國民眾對馬克龍在就職初期的表現滿意度為62%，對新任總理愛德華·菲利普的滿意度為55%，這些數據均低於數位前任。

數據顯示，從1975年至2016年，法國年輕人的失業率從4.4%躍升至25.7%。如何破解高失業率難題，自然成為了馬克龍的首要議題。曾主導經濟改革，克服阻力強推《促進經濟增長、活動及機會平等法案》的他首先看上的就是法國勞動法改革。

「如果他能快速組織改革，他就能成功;；如果他等，那就不太可能，所以這次改革應在10月之前進行，這也是我們必須在他總統任期的前6個月就必須行動起來的原因。」拉法蘭表示。

德法五年計劃能否成型

若馬克龍可以成功在法國國內改革中有所建樹，德國也準備好了向法國提供更多資源。

就在馬克龍勝選4天后，德國外交部就適時掏出了一份新文件——《香榭麗舍宮2.0：德國與法國合作的新動力》。該文件除了承諾加強德國以及歐元區的預算之外，還呼籲德國和法國在運輸基礎設施和數字網路方面進行聯合投資。該文件提到的一個可能的融資來源還包括用於處理核廢料的投資資金。

此外，德國還設想德法可以在外交政策領域加強合作，例如在歐盟委員會專門設立一個聯合或輪流的法國-德國歐盟委員(French-Germancommissioner)，以及在國際貨幣基金組織等其他國際機構中設立一個合作性的法國-德國代表。

拉法蘭對第一財經記者表示：「在英國脫歐之後，德法之間的關係越來越強了。」

在法國6月國會選舉和德國9月選舉之後，德法可以利用這五年進行充分的融合併專注於一個方向的努力，即發展德國和法國的經濟。拉法蘭表示，在未來五年內，有兩個非常穩定的政府一起工作，這本身就是很有趣的事情。