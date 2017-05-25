一周商業短評

5月22日，獵豹發佈Q1財報。按美國通用會計準則，當季營收11.90億元（人民幣），去年同期為11.14億元；歸屬股東的凈利為9122.9萬元，去年為1070.5萬元。獵豹內容產品有了新進展。尤其Live.me已成美國年輕人最喜愛的社交產品之一，前不久還融資6000萬美元，由經緯中國領投。

@獵豹之前轉型有點猶豫，但過去一年，傅盛在承受了許多壓力的情況下決策果斷、明晰。目前看內容戰略已初見成效，2017年應該會看到獵豹AI產品形態。不過，獵豹仍需要平衡長期目標與短期財務面，未來幾年都會是它的投入期。

5月23日，根據《人民日報》的一篇調查報導，手機回收平台「回收寶」合伙人熊洲說，國內廢舊手機約10億部，回收率只有2%左右。2016年，中國手機市場上市新機型1446款，出貨量5.60億部。深圳市手機行業協會會長孫文平表示，國內每年新增手機里，90%是棄舊用新，大量舊手機都沒得到妥善處理。

@移動互聯網勃興下的手機業，是過去5年多中國最大的環境污染來源之一，也是最大的能耗來源，這裏面有資本、產業尤其是互聯網沙文主義在。互聯網將一切都變成快消品，而後端的材料卻不可能脫離不可再生能源。當然也有政策問題，2016年新版《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》將手機納入了其中，但具體細則仍未出台。

鴻海集團股東會的致股東報告先一步出爐了。郭台銘說，綜觀全球，位居領導地位的經濟體暫時都只能專注追求自身發展，或無餘裕顧及其他區域，因此全球化腳步趨緩，甚至似有恢復貿易壁壘傾向。因此，鴻海將以貼近客戶、跨國策略投資及AI來決勝。

@郭台銘對全球區域國家的宏觀判斷，視野非常開闊，三大策略也符合目前趨勢。過去鴻海基本逐水草而居，缺乏真正的生態意識。但這次他提出以「雲、移、物、大、智、網＋機器人」為戰略方向，結合策略夥伴打造8K影像產業供應鏈，正在構建一個完整的「雲管端」的框架。不要小看了台灣代工企業的競爭力，IT製造業一旦插上互聯網翅膀，也會煥發全新的生命力。

近日，崔永元簽名的璞谷塘商城悄然上線，主打非轉基因食品，是崔永元在宣稱自己要進入零售領域后實際邁出的一步，目前，璞谷塘商城實行會員制，並且售賣的商品高於市價5倍以上。

@高會員費、「反轉鬥士」的稱號讓崔永元創辦的商城爭議性十足，崔永元進入食品商業領域，從轉基因問題爭論中的中立方轉向了利益方。作為「反轉鬥士」的崔永元給自身商城的經營帶來了高關注度，也成為商城發展的雙刃劍。但歸根結底，市場終究歸於市場，崔永元能否在食品商業領域有所突破，還有待市場的考驗。