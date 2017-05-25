有產證卻沒房屋登記信息 國土部強力排查「中梗阻」

葉開

不動產統一登記制度全面實施以來，一些地區分散登記遺留的歷史問題逐步出現，比較受輿論關注的即年初時河北省燕郊地區多個樓盤的「落宗事件」。

在此背景下，為了排查地方不動產登記中的「中梗阻」問題，國土資源部（下稱「國土部」）近期派出12個調研組奔赴地方進行督導，並將地方整改落實情況進行通報，解決不動產統一登記的「最後一公里」。

一位接近國土部的人士表示，對於歷史遺留問題，大的原則應該是只要權利人擁有合法權屬證書申請辦理登記的，都必須認賬，並及時與相關部門協調解決給予辦理。

排查「中梗阻」

第一財經記者獲悉，在上述督導組中，國土部不動產登記局局長冷宏志帶隊第一調研督導組，負責福建、貴州、青海等地的不動產登記排查督導工作。而國土部內主要負責不動產登記工作的副部長王廣華近日也頻頻在地方調研。

切實解決不動產統一登記「中梗阻」問題，是此次督察的出發點。王廣華指出，要加強相關工作人員之間的磨合，完善相關制度，實現流程再造，強化各部門之間的協調與對接，進一步提高辦事效率。要加強不動產登記信息化和資料庫建設，搭建信息共享平台，將信息安全作為頭等大事，確保不動產登記系統信息安全等。

此前，國土部辦公廳印發《關於全面排查不動產登記「中梗阻」問題的通知》（下稱《通知》），要求在全國全面排查不動產登記「中梗阻」問題，抓好落實整改，切實發揮不動產登記保護權益、保障交易、便民利民的作用。

《通知》強調，各地要高度重視排查不動產登記「中梗阻」問題，將其作為完善規範和不動產登記信息平台接入的一項重點工作，結合「責任落實年」活動，採取強有力措施打通不動產統一登記制度實施的「最後一公里」，確保不動產登記工作落到實處、取得實效。

「中梗阻」原本是醫學用詞，後用在行政管理過程中指那些按規定可以批准或辦理，但在具體操作中，中層管理人員因故拖著不作為、遲作為或亂作為，由此引發的「上下熱中間冷」、「上下通中間阻」的現象。

解決歷史遺留問題

《通知》指出，不動產統一登記制度全面落地實施以來，一些地區分散登記遺留的歷史問題逐步顯現，不動產統一登記工作從全面啟動到規範運行尚處於磨合期和過渡期，出現了部門銜接不順暢、辦事效率低等問題。

官方也列舉了一些群眾反映的突出案例。如有群眾反映，其去不動產登記中心辦理房產過戶手續，卻被告知系統中沒有房屋信息，找到房管局又被告知問題出在不動產登記中心，往返於兩個部門之間，問題一直沒有得到解決。

根據《通知》，國土部重點對五方面工作展開全面排查。其中，歷史遺留如何解決最為外界關注。國土部要求地方要排查是否存在房屋已經頒發所有權證，但由於開發商未取得土地使用權、擅自增加容積率或變更土地性質、超出批准範圍，導致房屋難以辦理不動產登記等問題。

如湖北省漢川市群眾反映，其因工作變動準備換房，但辦理過戶手續時被登記大廳工作人員告知，因開發商擅自調高了規劃部門確定的容積率，導致小區土地使用權無法分割到戶，暫時不能辦理不動產登記。

對於這些遺留問題如何處置，《通知》稱，要本著尊重歷史、面對現實、信守政府承諾、維護群眾合法權益的原則，將登記發證與處理歷史遺留問題分開，列出問題清單，提請政府專項研究解決。

今年2月份，河北省燕郊地區曾出現多個樓盤面臨無法落宗、產權縮水的問題，對此問題，國土部部長姜大明2月9日在國新辦發佈會上表示，燕郊的這個事情，現在正在解決。已經有一部分住宅通過了解歷史情況、完善手續，可以登記了，估計在不長的時間內，這個問題就會解決完畢。

此外，國土部的重點排查還包括部門銜接方面，是否存在國土資源部門與規劃、建設等相關部門尚未建立工作銜接機制，原登記資料尚未移交到位，信息和相關數據尚未實現部門間共享，存量數據未有效整合，導致群眾在辦理不動產登記時幾個部門來回跑的問題。

其次，在政策執行方面，要排查是否存在對相關政策執行出現偏差，要求不明確，導致劃撥土地上的房產辦理不動產登記受阻的問題。三是辦事效率方面。是否存在業務流程複雜、辦理速度慢、辦證效率低，導致群眾登記申請被大量積壓的問題。四是登記能力方面。是否存在由於交易頻繁，工作人員不足，辦事場所局限，登記機構現有辦理能力難以滿足群眾需要問題。