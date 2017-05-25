特朗普狂砍 萬億社保預算 窮人日子不好過

方向明

[根據這份預算案，美國政府2018財年的預算規模為4.094萬億美元，並將在未來10年內砍掉3.6萬億美元的聯邦政府開支，其中削減超過1萬億美元的保障性支出，包括醫療、食品和減貧計劃。]

在白宮打算遞交給國會的2018年預算案中，最引人注意的莫過於它將大幅削減多個針對低收入群體的保障性支出，這份草案也因此招致批評。

根據這份預算案，美國政府2018財年的預算規模為4.094萬億美元，並將在未來10年內砍掉3.6萬億美元的聯邦政府開支，其中削減超過1萬億美元的保障性支出，包括醫療、食品和減貧計劃。

避免鼓勵怠工

預算削減幅度最大的是「補充營養救助項目」，該項目經費將被砍掉29%，預計10年內將為政府省下將近2000億美元支出。在這項改革中，雖然白宮未直接削減補貼，但是通過對工作的要求限制了受益人群。

該項目的目的是保障困難家庭在經濟危機時不至於餓肚子，簡單來說類似於20世紀上半葉的「食品券」（FoodStamp）。2000年，有6%的美國人參與了該計劃，到2013年，受益人群擴大到15%。食品券在2016年已經令4400萬美國人受益。

但白宮認為，這項計劃的初衷是在經濟危機中為貧困人口提供保障，但隨著美國慢慢從經濟危機中恢復，這項計劃也開始成為政府的負擔。現在政府每年要為此掏750億美元，相當於2000年的3倍。特朗普還要求具體執行該計劃的各州分攤部分經費，防止經費在執行層面被濫用。

除了食品券，預算案還將削減「社會保障殘疾保險」的經費，這項計劃大約向900萬無工作能力的殘障人士提供平均每月1200美元的福利補貼。

新的計劃將目前12個月的可追溯補貼縮減為6個月，並且將測試新方法以「增加勞動參與度」，但白宮並未詳細說明何為新方法，專家稱目前政府對於受益人已有定期的重新評估機制，以確保該計劃的適用性。這項計劃預計到2027年將節省超過300億美元的經費。

另外，兒童健康保險項目也將在10年內縮水19%，困難家庭臨時補助計劃則被削減13%，失業保險也將大幅減少12%。

按照白宮的說法，預算案體現了特朗普認為太多納稅人的錢被浪費的想法。白宮預算管理辦公室主任馬爾瓦尼（MickMulvaney）稱，預算案設計思路和削減保障性支出的邏輯在於避免納稅者的錢被亂花，減少無效支出，並避免造成對怠工者的鼓勵。

「我們需要人們出門工作。如果你是個靠食品券生活的健全人，我們需要你去工作，如果你靠殘障保險過活但實際上你四肢健全，我們也需要你回去工作。我們需要每個人都朝著同一個方向努力。」馬爾瓦尼稱。

向覆蓋窮人的Medicaid憋大招

對於特朗普的這些政策，批評聲主要集中在，這些經費削減將徹底地改變政府對低收入人群的保障和支持。

減支計劃還遭到了民主黨人和扶貧團體的反對，他們認為特朗普一方面給富人減了稅，一方面又要剝奪政府對困難群體的支持。而且，一些政策專家認為，無論是食品券還是殘障補助，這些項目都有嚴格的審查機制，不可能令那些有工作能力但無兒無女且沒有工作的人長期鑽政策空子領補助。

可是，特朗普政府要的是更嚴格的社會保障計劃方案，把那些鑽政策空子的人「趕回」工作崗位。

縱觀整個預算案，特朗普的「大招」在於對覆蓋7700萬低收入群體的「公共醫療補助制度」（Medicaid）開刀，預計10年將減少17%，節省將近9000億美元相關開支。限制對Medicaid的聯邦撥款也是最近剛獲得通過的共和黨版醫改法案的主要訴求之一。

新預算案的主要做法是提供兩種選擇，一是給各州按照當地註冊人數設定補助上限，另一種選擇是向各州給予整體補助，賦予每個州支配Medicaid經費的靈活性。但是，根據眾議院的議案，將不會批准老人和殘障人士參與Medicaid。

Medicaid和Medicare（醫療照顧保險）是美國兩大公費醫保體系，簡單來講，二者區別在於Medicaid針對的是低收入群體，而Medicare則針對65歲或以上老年人設計。被二者其中之一覆蓋並不必然意味著被另一個體系覆蓋，但也存在同時滿足兩個社保體系的人群，具體還要看各州標準。對於Medicare，特朗普似乎更「善意」。

軍費不降反增

特朗普表示，有幾方面預算不會遭到削減：社會保險中的退休福利，Medicare中的醫療救助經費，尤其是軍費開支。

在預算案的開篇特朗普就提到，2018財年的國防開支預算將比2017年增長520億美元至6390億美元，用以負擔更多服役人員、飛機和軍艦的開支，而這部分增長將與其他部門的削減相抵扣。

預算案顯示，未來10年美國的軍費開支將達到6.7萬億美元，並且，預算案提出國防部不納入目前全面適用於各項預算的自動減支計劃（Sequestration），也就是說預算強制減支也不涉及國防部，僅這一項內容，就將在未來10年釋放出4690億美元的軍費開支。

另外，預算案還撥款26億美元專門用於邊境保衛，此舉令國土安全部的預算增至441億美元，司法部預算增至277億美元。這項資金之中，16億美元將用於修築邊境牆，2.39億美元用於飛機邊境巡邏，另有2億美元用於設備和武器。