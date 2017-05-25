印度移動 支付龍頭 取經中國

關健

[PaytmMall上的多數商品顯示，配送時長一般在5~8天，部分超市生活用品和手機可在3~6天內送達。相比之下，Flipkart平台上顯示的多數商品可以在3~5天內送達。]

快速增長的印度電商市場馬上就要迎來三國殺的時代，物流成為比拼的內功。

5月22日菜鳥網路舉辦的第二屆全球智慧物流峰會上，成立4年的菜鳥網路以新形象完成了自己的畢業禮。阿里巴巴創始人馬雲再次語出驚人，不出8年，全球每天將產生10億件包裹，快遞業如不抓緊升級新技術，前景堪憂。「北上廣的配送速度快不是能耐，把偏遠地區的物流網織起來才是。」

有30多個邦（包括聯邦屬地）的印度就屬於這種目標。儘管不像Lazada面對的東南亞市場那樣島嶼如星，但剛分拆出電商業務的Paytm在本土面臨比Lazada更激烈的競爭。虎視眈眈的亞馬遜與本土狼Flipkart瓜分了當地一大半市場。

Paytm總裁BhushanPatil在接受第一財經記者專訪時表示，在亞馬遜重資產自建印度物流面前，學習菜鳥模式的Paytm希望走出一條輕資產的突圍之路。

南亞電商亂局

去年年底，以電子錢包起家的Paytm進行了分拆，將越來越壯大的電商業務獨立出來，形成電商公司（PaytmEcommercePvt.Ltd.），與原有的互聯網金融板塊（成立PaytmPaymentsBank）平行並存。此前，阿里巴巴已經聯手螞蟻金服兩次投資了它。

關於此次分拆，BhushanPatil說，主要因為電商與金融的業務形態差異太大，業務發展越來越大，獨立出來勢在必行，另一方面也要給平台上的商家提供一個展示商品、進行促銷的獨立平台。他主要分管的就是電商業務，此前曾在阿里巴巴供職6年，並於去年3月份辭職回國加入Paytm。

第一財經記者從印度市場上的可靠消息源獲悉，擁有軟銀投資的印度本土最大電商Flipkart正在與另一家本土電商Snapdeal談判合併，後者曾在2015年拿到阿里巴巴2億美元投資，但其整體增長趨勢出現掉隊傾向。這次併購的幕後主使正是軟銀創始人孫正義，一個不甘心將增長潛力巨大的印度市場拱手讓給亞馬遜的人。

亞馬遜創始人貝索斯宣稱要將印度市場的投資額度增加到50億美元，並已取得初步成效。在該公司2017年一季度財報中，貝索斯特別提到印度市場的快速增長以及與印度寶萊塢的合作。

倘若孫正義如願以償，Flipkart成功併購Snapdeal后，印度電商將迎來一個三分天下的局面，軟銀系與亞馬遜，再加上阿里背景的Paytm。

得物流者得印度電商

與阿里巴巴先有電商后誕生支付寶不同，Paytm走了一條相反的路，從電子錢包中產生電商業務，同時籌建網路銀行。對於流量經濟的電商而言，這兩種模式單純並不存在孰優孰劣。打開Paytm客戶端，會發現它除了網購入口之外，還提供了豐富的交易場景，比如票務預訂、訂機票酒店、生活繳費、理財等。BhushanPatil稱，雖然電商業務上線了獨立app，但流量入口現在仍以Paytm客戶端為主，與競爭對手相比具有流量優勢。

在引入了螞蟻金服的風控與雲技術后，再加上線下拓展，Paytm的用戶數已快速增至2億，街頭流動攤販也使用Paytm收款。這也帶動了電商消費，用戶對生活服務的打開習慣讓人們在網購時也會想到Paytm。

與Flipkart和亞馬遜相比，PaytmMall增速快但份額少。BhushanPatil坦言，PaytmMall是市場上的新角色。經過他確認的數據顯示，平台上目前有6800萬商品，涉及14萬商家。他以支付優勢舉例說，PaytmMall的方向是努力構建一個包含電商、支付、物流的生態。

更大的競爭不在前端，而在物流端。第一財經記者瀏覽PaytmMall上的多數商品顯示，配送時長一般在5~8天，部分超市生活用品和手機可在3~6天內送達。相比之下，Flipkart平台上顯示的多數商品可以在3~5天內送達。

BhushanPatil說，現在印度電商市場包裹平均送達時間是4.1~4.2天，可實時追蹤商品的物流路徑，會讓用戶對送貨時長的容忍度更高些。目前Paytm在印度有17個物流倉，所有權均屬於第三方物流夥伴，目前沒有自建計劃。

與東南亞不同，南亞是一塊平整的大陸，物流整合相對容易，但這同樣也降低了外資巨頭的物流准入壁壘。亞馬遜在印度選擇自建物流中心，並已在當地上線了Prime會員服務，這意味著部分商品能在2天內送達。在印度南北各邦差異化的環境下，如果本土初創公司以重資產方式組建物流，對資金考驗壓力太大。

Lazada公司首席物流官TomDamek表示，從菜鳥借鑒的物流整合經驗對提升Lazada的物流效率有所幫助。這家公司在當地主要和數目眾多且分散的第三方中小物流企業合作。

在走完早期的規模擴張期后，現在菜鳥將更多精力投入在以數據開放提供供應鏈解決方案、全局鏈路優化、技術進一步升級等更精細化運作階段，每天處理的數據達到9萬億條。未來，物流業將從低成本的價格戰中解脫出來，市場將讓位於那些科技含量更高的公司。

對於倉庫利用率不到60%、軟體與人工效率較低、倉儲自動化水平不高的印度市場而言，菜鳥在技術和物流整合方面的經驗對輕資產模式的PaytmMall是有參考價值的，後者在印度走的也是菜鳥式路徑。一定程度上，得物流者得印度電商市場。