在晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。北方氣溫將迅速躥升，最高氣溫30℃以上的範圍將擴大，到周五前後華北和黃淮局地或將再度出現高溫天氣。降水方面，南方經歷強降雨過後，今天起降雨減弱，明起多地將迎來降雨間歇期。

明日重要比賽預告：

02:45 阿賈克斯 VS 曼聯 歐聯杯決賽

足協發文闢謠預備隊裁判醉酒執法：系無中生有詳情>>

足協新聞辦在聲明中寫道：針對天津電視台體育頻道《體壇新視野》報導的「預備隊裁判醉酒執法並錯認不在場球員犯規」的新聞，經協會多方調查核實，該報導內容完全不實，報導帶有嚴重傾向性、片面取證，惡意中傷正常執法的裁判員，並經其他媒體轉載傳播，造成了惡劣影響。我們對此表示強烈譴責。

申花新聞官確認李建濱赴京參加聽證 飛鏟惹爭議詳情>>

據申花新聞官微博消息，申花球員李建濱今天去北京參加聽證會。李建濱此次赴京很可能與上周聯賽中鏟球時踢到奧斯卡小腿有關。

曝皇馬高層害怕踢尤文：他們的防線實在太穩了詳情>>

在贏下西甲聯賽的冠軍之後，皇馬的下一個目標就是將本賽季的歐冠獎杯收入囊中，不過他們在決賽中的對手尤文圖斯並不好對付，而近日卡佩羅在接受採訪時表示，皇馬高層其實對尤文非常懼怕。

曝卡西將登陸英超加盟利物浦 雙方已達初步協議詳情>>

《阿斯報》表示，今年已經36歲的卡西依然受到了很多球隊的關注，而其中利物浦無疑是最為接近簽下卡西的那一支球隊。《阿斯報》甚至表示，卡西已經和利物浦草簽了加盟協議，不出意外，卡西就會在今年夏天轉會去到利物浦，在新賽季去征戰英超聯賽。

切爾西取消奪冠市內巡遊 恐襲陰影仍籠罩英倫詳情>>

日期:5月24日，奪得英超冠軍的切爾西原本計劃本周日進行冠軍巡遊，但是由於曼徹斯特剛剛發生恐襲事件，最終他們取消了這次慶典。

曝尤納斯攜外籍助手加盟廣東 還將任全運主帥詳情>>

近期關於前中國男籃主帥尤納斯·卡茲勞斯卡斯將重返中國執教的消息一直在網上熱炒。有的稱其將執教CBA球隊，也有推斷其將執教國家隊。不過，據悉，尤納斯真正將加盟的是CBA廣東宏遠男籃。筆者近日致電宏遠男籃俱樂部總經理朱芳雨了解求證此事，朱芳雨沒有否認，但表示細節暫時還不便多談，而俱樂部的官宣則要等到接下來在宏遠籃球官方網站和官方微博、微信進行發佈。

蘇杯諶龍速勝鎖定勝局 中國5-0泰國小組頭名出線詳情>>

2017年世界羽聯蘇迪曼杯在澳大利亞黃金海岸繼續進行，中國隊拿到小組頭名。李俊慧/劉雨辰在首場男雙以2比0獲勝，諶龍第三場也是2比0取勝，女單、女雙和混雙中國隊均以2比0拿下，中國隊就以5比0橫掃泰國隊。兩戰全勝的中國隊排名A組第一出線。