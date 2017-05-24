梅西偷稅案上訴失敗！被判21個月監禁但不入獄北京新浪網 (2017-05-24 21:09)
日期:5月24日，據西班牙《世界體育報》消息，梅西與其父豪爾赫就偷稅漏稅一案的上訴已被駁回，此前二人已被判監禁21個月，不過梅西並不會入獄。
梅西的案件由來已久，早在2013年，巴塞羅那地方法院就以逃稅罪名對梅西和他父親提出過指控。隨後，梅西在指控後補交了500萬歐元的稅款，不過西班牙檢察院仍在繼續追查該案件。
去年7月，梅西與其父豪爾赫被判處21個月監禁，隨後他們在今年4月20日選擇上訴，但最終仍被西班牙最高法院駁回。
不過此次西班牙最高法院也對梅西的父親作出了減刑，由21個月減至15個月，此外梅西還有200萬歐元的罰款，豪爾赫則有150萬歐元的罰款。
根據西班牙的法律，對於監禁時間短於24個月的初犯人員，將不必入獄服刑。
（斯文已逝）
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