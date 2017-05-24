什麼是強大，只有在弱者的襯托下，你才會顯得無比強大。即便是相同族群內，也有著三六九等之分。今天我們就來盤點一下《奧特曼》系列中那些弱到搞笑的奧特曼吧。

納伊斯奧特曼

納伊斯·奧特曼是格外規劃了為在重播《迪迦·奧特曼》后的一分鐘短片。 怪獸方面也有一個連續的故事主線。納伊斯是被規劃成一個詼諧的奧特曼，經常在現場秀中擔任搞笑的人物。

納伊斯·奧特曼是為了重播《迪迦·奧特曼》而格外規劃的一分鐘短片，納伊斯是片中一個很搞笑的人物，身前有不對稱斑紋，他還有個招牌動作右手拇指翹在胸前並喊「ＮＩＣＥ！」應當很多人都不知道這個奧特曼吧，他的進場僅僅為了效勞迪迦罷了！

哉阿斯奧特曼

哉阿斯奧特曼是個很詼諧搞笑的奧特曼。他來自Z95星雲光之國。由於有一張赤色的臉（感受上是赤色的頭），所以和別的奧特曼站在一起時很顯眼，像得了丘疹相同。本來他很不合適做一個超級英豪，但他卻一直在儘力去做。

哉阿斯奧特曼是一個相同詼諧搞笑的奧特曼，有一張赤色的臉（感受像赤色的頭），所以和別的奧特曼站在一起時很顯眼，有人說如果奧特曼出了最醜排行他當屬榜首？還有一點，這傢伙是運用電動牙刷變身的，真是一個奇葩的超級英豪！

尤利安奧特曼

尤莉安·奧特曼，《愛迪奧特曼》中的人物，是光之國的公主。在世界被加爾斯坦星人追逐下來到地球，從此為捍衛地球，和愛迪·奧特曼一起戰役。她來到地球時，愛迪一眼就認出了她，最初愛迪離開光之國的時候，她仍是個小女子。並且她還失憶了，是奧特曼中極少數出現在TV的女人奧特曼。

尤莉安在貝利亞銀河帝國的刪減片段中曾與很多奧特曼一起運用過光線作戰，除此之外便是和愛迪·奧特曼手腳相連然後旋風旋轉反擊，如果論單個別實力真的很弱很弱，並且很多奧特曼中女人奧特曼也就戔戔幾個，圓古為何不把尤莉安規劃得養眼一點呢？

博伊奧特曼

博伊是日本圓谷株式會社在2003年製造的幻想特攝電視系列片《奧特競技場》中上台的少年奧特曼。他是奧特小學的學生，願望是參加世界警備隊。

皮克特奧特曼

來自M78星雲，身高約2公尺以內，為圓谷的宣揚形象之一。

也被稱為鹹蛋超人皮克特，依照設定，這傢伙也來自M78星雲光之國。身高不到2公尺只要182厘米，可以說是超級迷你的奧特曼了，作為圓古的宣揚形象進場，不具備任何戰役力！

炎頭隊長佐菲奧特曼

佐菲·奧特曼是圓谷特攝劇《奧特曼》系列的上台人物，是奧特朋友中的大哥，也是奧特朋友和世界警備隊的領導者，位置上僅次於奧特之父。作為奧特朋友中僅有沒有TV版的奧特兵士，佐菲並不經常上台，只要在兵士們遇到真實的可怕緊急事件時，佐菲才會前來助戰

佐菲·奧特曼是圓谷特攝劇《奧特曼》系列的上台人物，是奧特朋友的大哥，也是奧特朋友和世界警備隊的領導者，位置僅次於奧特之父。能作為奧特朋友和世界警備隊的領導者，佐菲的實力在奧特曼宗族中並不弱！但是他被怪獸燒頭了。