Xbox新會員服務6月1日開啟 每月10美元暢玩百款大作北京新浪網 (2017-05-24 21:14)
根據Xbox官方臉書公佈的消息，Xbox新的會員服務Xbox Game Pass將於6月1日正式開始。
Xbox Game Pass是微軟在今年2月份的時候公佈的新的會員服務，玩家每月支付9.99美元（約合人民幣68元），即可暢玩超過100款Xbox One以及向後兼容的Xbox 360遊戲，其中部分遊戲將會每月進行循環免費。訂閱Xbox Game Pass服務在購買遊戲時還將享有折扣。
Windows 10和Xbox One都可使用該服務，只能按月訂購。玩家們可以將遊戲下載到本地，進行最長30天的遊戲，而不用擔心網路串流問題。
目前完整的遊戲名單還沒有公佈，但是在此前公佈的消息中《光環5》、《靈魂能力2HD OL》、《NBA 2K16》等都將參與其中。
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