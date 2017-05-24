



民歌42高峰會將於5/27高雄巨蛋登場，(24日) 特別舉辦記者會，現場除了鄭怡外，13位歌手(施孝榮、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、楊耀東、王夢麟、金智娟、邰肇玫、王海玲、于台煙、許景淳、曾淑勤、陳明韶)皆出席記者會。施孝榮為使本次高峰會演出更加完美，貼心為每位歌手打造專屬的吉他，今日也首度曝光14把同款吉他，施孝榮滿意笑說：「這14把吉他是用臺灣相思木所打造的，我也會在吉它上面刻上每個人名字，專屬他們的吉他，相思木堪稱是臺灣國寶級木材，所以這意思是說我們14位都是國寶級的大人物，哈哈哈」。他也透露，14位歌手、14把同款吉他，都會同台登場演唱大家耳熟能響的歌曲。

而除了已旅居在國外的鄭怡(24日)中午抵台外，也旅居在國外的陳明韶也提早與大家相聚歸隊，一抵台當下馬上問說何時要彩排要團練，積極的程度也讓音樂總監施孝榮驚呼說她的體力也太好了吧，都沒時差問題。陳明韶也自信說：「做其他事或許會有時差問題，但唱歌是我的最愛，只要拿到麥克風我精神就來，時差是什麼，我沒在怕」。她也透露雖旅居美國，但在家中還是會哼哼唱唱幾句，也懷念每個與老朋友相聚的時刻，因此她一定會參加民歌高峰會，不忘與歌迷朋友的再聚首約定。

今日記者會現場，也邀請到資深廣播人－方笛出席站台，施孝榮說方笛姐對這次民歌42高峰會意義非常重大，因為王夢麟開了第三次手術才成功，而執刀的醫生就是方笛姐的親弟弟，真的要感謝方笛姐的胞弟，今年王夢麟才能實現與歌迷們再聚首約定，王夢麟搶著回答說：「真的！真的要謝謝方笛姐….」王夢麟話未說完，馬上被施孝榮打斷說：「請你閉嘴安靜，醫生不是說要保護漂亮的嗓音，你不要一直說話，我看還是今年高峰會你唱歌就好，話都讓我們來說，王夢麟也妙語如珠神回，如果我只唱歌不說話，大家就會覺得少些什麼，因為我除了會唱歌更是會講話」。逗趣的對話內容，讓現場哄堂大笑。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』