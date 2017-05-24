



“永遠25歲”的樂壇”校長”譚詠麟上一張國語專輯《最愛笑的人》已是10年前，這次他很開心地帶著全新國語專輯《欣賞》來台宣傳，集結親自點名”欣賞”的10組歌手合作，共同圓了一個夢！最初他提出此想法，唱片公司驚呼這個計畫「不敢說絕後，但肯定是空前！」不過也由於名單陣容實在太強大，於是”校長”自己身兼音樂總監、監製，以及與合作藝人的聯絡人，籌備了3年多的時間終於完成，為了這張國語專輯”校長”還特別請了2位老師指導國語發音。

記者餐會上，”譚校長”回憶起往事種種，35年前他在台北買房，預付了60幾萬元結果被人捲款而逃；而以前住台北的他，出了名的人緣好，家裡更成了大家的麻將房，好脾氣的他笑言自己是因為”善忘”，所以很少動怒，而且過了就忘記了。熱愛運動的他喜好跑步，多年維持一天跑步、一天重訓，如遇演唱會更於8個月前就會開始鍛鍊，也固定安排踢球、打羽毛球，雖然4年多前踢足球時受了傷，造成腿部韌帶撕裂，如果演出要跳舞還必須”綁腿”才撐得過去，但仍不減他對運動的熱愛，飲食上則是隨心所欲，想吃什麼就吃什麼！

《欣賞》中的十首歌曲有著不同題材，根據不同合作對象而定，”校長”自己都非常喜歡！其中與A-Lin合作的《遊子》，對於一直在追尋夢想、離鄉別井的人，聽來會特別有感觸，”校長”作曲的《遊子》，具有鄉村民謠色彩，朗朗上口的旋律，很自然浮現在腦海裡。特別的是”校長”讓 A-Lin捨棄擅長的飆高音，反而要她溫柔地唱著，充分演繹出追尋夢想的同時要保持初衷，”校長”大讚A-Lin把聲音控制得很好，二人合唱《遊子》擦出令人動容的火花！而向來提攜後輩不遺餘力的”校長”，新專輯中不但和新生代的馬來西亞華裔女歌手Gin Lee李幸倪合唱《型人道》，歌曲裡頭更暗藏了馬來語「我很型」的巧思，”校長”更直言合作演唱《強者背後》的譚維維，極具渲染力的歌聲給他很大的壓力！

在台停留幾天的”校長”，接下來將前往新加坡、馬來西亞繼續新專輯《欣賞》的宣傳行程，以及持續熱唱中的「銀河歲月40載」巡演，更將於8月與許冠傑第一次合作開演唱會《阿SAM & 阿TAM HAPPY TOGETHER 演唱會》，將在香港紅磡體育館舉行，樂壇兩位殿堂級人物首度合作，兩人和廣大的樂迷們一樣感到非常興奮呢！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』