



衛視中文台《女人234》明天(25日)晚間10點邀請到六月跟李易夫妻檔，主持人陶晶瑩說他們小倆口的個性跟價值觀大相逕庭，六月喜歡待在家裡，李易卻喜歡跑出去玩，私下很替他們的婚姻狀況感到擔心，陸元琪也回憶起初見李易，男生不管是唱歌還講話都在擺POSE，極度幼稚，但六月跟李易兩個人獨特的相處方式意外的達到平衡，陸說陶晶瑩跟六月都是姊弟配，老公都很照顧老婆跟孩子，自己曾問過陶晶瑩「是否老公年紀小一點，婚姻比較容易維持？」並說自己也不太管老公，陶晶瑩說陸元琪跟小胖老師的模式是「放牛吃草」陸元琪自虧：「不小心放太遠，回不來了」。

六月糗說自己是有罩杯的男生，她日前帶一群型男出國玩，每天只有打電話回家報平安，老公對她相當放心，六月說自己也給李易很大的空間，甚至可以放行丈夫跟前女友單獨出去吃飯，她曾對李易說現在是全民狗仔的時代，在外面玩要懂分寸，如果真的發生任何事，李易已經是成人了，要為自己的行為負責跟道歉，心胸之寬大讓眾人嘖嘖稱奇，但六月也表示，唯獨「隨便加不認識的異性社群網站」這點不可以，擔心被有心人士亂盜用照片，對李易也不好。

喜歡浪漫的李易很常被老婆潑冷水，曾經在情人節時特地布置家裡安排驚喜，六月卻說自己沒準備禮物：「這樣不是讓我難做嗎」有一次活動太嗨，李易當眾想親吻六月，結果老婆卻是面帶驚慌的表情，但這幾年六月也開始漸漸在改變，變得比較有女人味，會揪他泡澡培養情趣，有一年他特地飛去美國找度假的六月，未料老婆竟精心安排海景飯店跟球票做為生日驚喜，讓李易相當感動。所有最精彩的故事就在今天(20日)晚間10點衛視中文台《女人234》;愛奇藝台灣站晚間11點網路獨家播出，敬請期待。

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