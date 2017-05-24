王宇婕為李明川老師新書「真心不騙」站台 重現15年前合作經典畫面Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 19:56)
國民造型師李明川今(24)舉辦新書「李明川的真心不騙」圖鑑，這本書是明川老師22年來閱歷無數保養、彩妝品親身活體實驗集結大成的家庭必備良書。
為了新書的宣傳，明川老師特別在今天舉行記者會，而有多年情誼的圈內好友王宇婕也帶著禮物到場為老師祝賀，明川老師還特別拿出2張壓箱寶照片，是15年前他和王宇婕一起出席品牌活動的照片，兩位的容貌完全沒有改變，明川老師甚至找出當年的牛仔外套證明自己的身材一點都沒變，除此之外更重現15年前幫王宇婕化妝的經典畫面！明川老師笑稱果然是「真心不騙，青春不變！」
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