日期:5月24日晚八點，2017年亞冠聯賽1/8淘汰賽首回合較量在上海體育場開始，由上海上港主場迎戰江蘇蘇寧。上半場第8分鐘，蔡慧康后場接球失誤，馬丁內斯禁區線上拔腳怒射首開紀錄。第30分鐘胡爾克禁區內被李昂鏟倒，上港獲得點球，胡爾克起左腳打球門左下角把比分扳平。第45分鐘胡爾克右路下底傳中，球打在艾哈邁多夫頭上彈進門內，上半場上海上港2比1領先。

比賽開始一分鐘不到，兩隊就在江蘇禁區內搶成一團。洪正好頭槌沒有解圍，上來拼搶的埃爾克森、拉米雷斯和張思鵬三人狠狠撞在一起。好在三人都無大礙。第2分鐘蔡慧康球褲在鏟球時弄破，只能下場火速去換。第4分鐘馬丁內斯製造全場第一次射門，但他的禁區外射門打偏，上港隨即反戈一擊，第6分鐘胡爾克右路開出自由球，石柯迎球沖頂太正。

第7分鐘傅歡頭槌解圍卻頂在馬丁內斯腳下，哥倫比亞人隨即帶球殺入禁區，但他的射門被顏駿凌用腿擋出！角球開出后，上港截球后打算反擊，胡爾克跟進動作稍慢，被洪正好搶先把球踢了一下，球彈在胡爾克身上折向球門方向。由於此球來得太快，蔡慧康一下沒處理好，把球漏過，身側的馬丁內斯拿球后，毫不遲疑轉身拔腳怒射，皮球飛進球門左下角，1比0！馬丁內斯打進賽季首球！

上港只能全力進攻，第16分鐘艾哈邁多夫長傳左路，武磊接球無法擺脫后選擇往外做球，奧斯卡遠射打偏。第23分鐘胡爾克右路自由球開入禁區中路，張思鵬搶在埃爾克森之前把球打出。第26分鐘特謝拉左路和謝鵬飛配合后，打弧線球被顏駿凌沒收，但裁判吹罰特謝拉越位在先。第30分鐘上港的反覆推進終於收到效果，武磊禁區外送出直傳，胡爾克強行帶球衝擊，結果被李昂從身後鏟倒，點球！胡爾克助跑幾步后，起左腳打球門左下角，張思鵬方向判斷正確，但未撲住皮球，1比1，上港扳平！胡爾克打進本季亞冠第五球。

第34分鐘上港前場三箭頭聯袂殺入江蘇腹地，但洪正好做出關鍵解圍。第35分鐘馬丁內斯禁區內凌空射門，皮球狠狠打在賀慣頭上彈出界，賀慣在地上躺了會。第38分鐘武磊左路帶球中向前直塞，埃爾克森接球后返身傳中，胡爾克禁區中路凌空抽射被張思鵬撲出！第40分鐘埃爾克森禁區外怒射高出。客隊也不甘被壓制，第42分鐘特謝拉左路角球開出，洪正好頭槌太正。第43分鐘拉米雷斯30米外遠射被顏駿凌倒地撲住。第45分鐘埃爾克森左路下底被張思鵬把球打出，胡爾克接球后右路下底傳中，球打在艾哈邁多夫頭上彈進門內，2比1！

上海上港：1-顏駿凌；4-王燊超、28-賀慣、27-石柯、23-傅歡；25-艾哈邁多夫、6-蔡慧康；10-胡爾克、8-奧斯卡、7-武磊；9-埃爾克森

江蘇蘇寧：30-張思鵬；5-周雲、26-洪正好、2-李昂、28-楊笑天；13-陶源、8-劉建業、7-拉米雷斯、11-謝鵬飛；9-R馬丁內斯、10-特謝拉

（孟巍）