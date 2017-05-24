日期:5月24日，奪得英超冠軍的切爾西原本計劃本周日進行冠軍巡遊，但是由於曼徹斯特剛剛發生恐襲事件，最終他們取消了這次慶典。

當地時間周一晚上，曼徹斯特一座體育場發生爆炸，當時正值格蘭德的演唱會，人數眾多，這次恐怖襲擊造成了22人死亡多人受傷。

切爾西原本計劃在本周日進行奪冠巡遊，但是鑒於目前形勢緊張，警方告誡群眾遠離人口密集的地方，最終切爾西也取消了這次慶典。

（斯文已逝）