日期:5月24日晚，2017賽季亞冠聯賽1/8決賽首回合繼續進行。上海上港坐鎮主場迎來與江蘇蘇寧之間的亞冠戰線首次「中國德比」。

雙方比賽進行到第32分鐘，上港在主場取得進球，將場上比分扳平。蘇寧後衛李昂在禁區防守胡爾克時放鏟犯規，主裁判罰點球。胡爾克親自操刀一撮而就，雖然張思鵬判斷對了方向，但無奈胡爾克踢出的皮球球速太快，1-1！（新體）