進球GIF-李昂禁區送點 胡爾克一撮而就扳平比分北京新浪網 (2017-05-24 20:44)
日期:5月24日晚，2017賽季亞冠聯賽1/8決賽首回合繼續進行。上海上港坐鎮主場迎來與江蘇蘇寧之間的亞冠戰線首次「中國德比」。
雙方比賽進行到第32分鐘，上港在主場取得進球，將場上比分扳平。蘇寧後衛李昂在禁區防守胡爾克時放鏟犯規，主裁判罰點球。胡爾克親自操刀一撮而就，雖然張思鵬判斷對了方向，但無奈胡爾克踢出的皮球球速太快，1-1！（新體）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
解析|AlphaGo背後的公司 打敗人類后它要做什麼【北京新浪網】
歷史最強！詹皇這樣盛讚小弟：他這能力天生的【北京新浪網】
36秒倆3分騎士最想的人醒了 決賽必須靠他輸出【北京新浪網】
比裝X勇士代理主帥也不差 一句話懟回泰倫盧【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》