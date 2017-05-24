微軟鍾情以色列安全公司 再以1億美元收購Hexadite北京新浪網 (2017-05-24 20:35)
新浪科技訊 日期:5月24日晚間消息，以色列財經網站Calcalist今日報導稱，微軟以約1億美元收購了以色列網路安全創業公司Hexadite。
Hexadite創建於2014年，其主要任務不是防禦網路攻擊，而是迅速識別和解決網路攻擊。Hexadite的技術可以連接到當前的網路安全檢測系統，利用人工智慧來自動分析威脅。
通過接收來自多個來源的警報信息，包括Syslog日誌、電子郵件或API，Hexadite能幫助企業內部安全團隊管理和優先處理潛在威脅。
去年，Hexadite在A輪融資中獲得800萬美元的投資，主要投資者包括惠普風投、Ten Eleven Ventures和YL Ventures等。之前，Hexadite在種子輪資中獲得200萬美元的投資。
在過去數年，微軟相繼收購了多家以色列雲安全公司。2015年，微軟收購以色列網路安全公司Secure Islands。今年1月，微軟投資了以色列網路安全公司Team8。上個月，微軟又以約6000萬美元收購以色列雲端監測初創公司Cloudyn。(李明)
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
最強拍照手機HTC U11售價曝光 這價格你滿意嗎?【北京新浪網】
手機這些華而不實的功能 或許早就應該淘汰了【北京新浪網】
不是屌絲逆襲，適合的才是最好的—iPhone SE體驗【北京新浪網】
Android份額不斷增大 iOS有點跟不上了【北京新浪網】
新Surface Pro上手體驗：小幅升級也要對懟蘋果【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》