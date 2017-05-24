新浪科技訊 日期:5月24日晚間消息，以色列財經網站Calcalist今日報導稱，微軟以約1億美元收購了以色列網路安全創業公司Hexadite。

Hexadite創建於2014年，其主要任務不是防禦網路攻擊，而是迅速識別和解決網路攻擊。Hexadite的技術可以連接到當前的網路安全檢測系統，利用人工智慧來自動分析威脅。

通過接收來自多個來源的警報信息，包括Syslog日誌、電子郵件或API，Hexadite能幫助企業內部安全團隊管理和優先處理潛在威脅。

去年，Hexadite在A輪融資中獲得800萬美元的投資，主要投資者包括惠普風投、Ten Eleven Ventures和YL Ventures等。之前，Hexadite在種子輪資中獲得200萬美元的投資。

在過去數年，微軟相繼收購了多家以色列雲安全公司。2015年，微軟收購以色列網路安全公司Secure Islands。今年1月，微軟投資了以色列網路安全公司Team8。上個月，微軟又以約6000萬美元收購以色列雲端監測初創公司Cloudyn。(李明)