▲潘瑋柏在北京水立方舉辦簽約記者會。（圖／華納提供，2017.05.24）

潘瑋柏近年來將演藝事業移往大陸，才剛在大陸接下3個實境節目，現在又與華納唱片公司簽約，進帳破億簽約金，同時預告8月發行新專輯。今（24）日在北京水立方舉辦簽約記者會，聲勢浩大，甚至為配合場地氣氛，前一晚漏夜趕工花費40萬人民幣更換地毯，讓唱片公司崩潰大喊大家難以想像這場記者會開銷之多。

過去與環球唱片合作10多年，潘瑋柏坦言雖然會留戀，但合約期滿還是想換換合作對象，不過加盟後與蕭敬騰、林俊傑、李榮浩等金曲常勝軍成為師兄弟，令人好奇潘瑋柏是否為征戰金曲獎而加盟？潘瑋柏解釋：「做專輯就會想要做好，但不一定只為金曲獎。」強調與唱片公司理念一致才加盟。

▲潘瑋柏表示做專輯就想做到最好。（圖／華納提供，2017.05.24）

至於新公司男神眾多，會不會有不習慣的地方？潘瑋柏表示和大家相處融洽，華納音樂大中華區總裁陳澤杉也幽默爆料，當大家知道潘瑋柏加盟消息都表示很開心，因為「他跟大家曲風不一樣」沒有相互比較的壓力！

睽違3年沒有推出新專輯，潘瑋柏表示先前因為頭部受傷，讓他心境上出現轉變，凡事放慢腳步等待時機，如今談成新的合約，讓他直說：「等待是值得的！」另外，因為開始投入創作，潘瑋柏說道：「把一首歌從無到有寫出來是很痛苦的。」曾經躺在錄音室苦寫18個小時，甚至好不容易做完一首歌，覺得不滿意又再重作。

▲潘瑋柏曾經躺在錄音室寫歌苦寫18個小時。（圖／華納提供，2017.05.24）