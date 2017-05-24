潘瑋柏躋身創作歌手 加盟新東家進帳破億NOWnews今日新聞 (2017-05-24 20:08)
潘瑋柏近年來將演藝事業移往大陸，才剛在大陸接下3個實境節目，現在又與華納唱片公司簽約，進帳破億簽約金，同時預告8月發行新專輯。今（24）日在北京水立方舉辦簽約記者會，聲勢浩大，甚至為配合場地氣氛，前一晚漏夜趕工花費40萬人民幣更換地毯，讓唱片公司崩潰大喊大家難以想像這場記者會開銷之多。
過去與環球唱片合作10多年，潘瑋柏坦言雖然會留戀，但合約期滿還是想換換合作對象，不過加盟後與蕭敬騰、林俊傑、李榮浩等金曲常勝軍成為師兄弟，令人好奇潘瑋柏是否為征戰金曲獎而加盟？潘瑋柏解釋：「做專輯就會想要做好，但不一定只為金曲獎。」強調與唱片公司理念一致才加盟。
至於新公司男神眾多，會不會有不習慣的地方？潘瑋柏表示和大家相處融洽，華納音樂大中華區總裁陳澤杉也幽默爆料，當大家知道潘瑋柏加盟消息都表示很開心，因為「他跟大家曲風不一樣」沒有相互比較的壓力！
睽違3年沒有推出新專輯，潘瑋柏表示先前因為頭部受傷，讓他心境上出現轉變，凡事放慢腳步等待時機，如今談成新的合約，讓他直說：「等待是值得的！」另外，因為開始投入創作，潘瑋柏說道：「把一首歌從無到有寫出來是很痛苦的。」曾經躺在錄音室苦寫18個小時，甚至好不容易做完一首歌，覺得不滿意又再重作。
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