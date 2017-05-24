日期:5月24日，NBA東部決賽，凱爾特人99-112不敵騎士，大比分1-3落後。本場比賽馬庫斯-斯瑪特繼續首發出場，但他打了將近40分只有9投1中，得到8分6助攻，與上一場比賽相比簡直天壤之別。上一場比賽他頂替受傷的小托馬斯首發，全場三分球10投7中，砍下27分，兩項數據都是個人季後賽生涯新高。他的強勢表現為綠軍拿下第三場比賽的勝利奠定了基礎。但今天，他再次被打回原形，還是那個小鐵匠。

斯瑪特在常規賽的命中率為35.9%，三分球更是不足三成，他在第三場的表現是真正的曇花一現。如果作為第二梯隊，打一打替補還勉強可以，但是首發真的是勉為其難了。本場比賽他的命中率只有11.1%，三分球5投1中命中率只有20%，另外，他還有3次失誤，全隊最多。這樣的表現作為首發球員，必定難以贏球。好在罰球5罰全中，稍稍挽回一些顏面。

斯瑪特首節就收穫一個籃板球，沒有得分進賬。次節他造成了詹姆斯的犯規，三罰全中首度開張。此後他三分，打板投籃，突破統統打鐵，還出現一次傳球失誤，短暫下場之後又被換上場，畢竟他的防守還是有些作用的，替換他的洛奇爾身體實在單薄。第三節開始他繼續失誤，本節進行到還有7分鐘時，他終於運動戰得分，命中了一記三分，也是全場他唯一的三分球。本節剩餘時間，他兩度嘗試三分都沒有得手。末節打鐵仍舊是他的主題歌，無論上籃還是三分都不靈驗。

防守端斯瑪特確實有他的優勢，但作為首發，對球員的要求和替補是完全不同的，需要及時在攻防兩端都迅速做出反應，為比賽打好開局，顯然上一場爆發並不能掩蓋斯瑪特的進攻端的不足，想坐穩首發任重道遠。

（來源：NBA官網）