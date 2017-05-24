進球GIF-上港後防傳球失誤 R馬將功補過低射破門北京新浪網 (2017-05-24 20:19)
日期:5月24日晚，2017賽季亞冠聯賽1/8決賽首回合將繼續進行。上海上港坐鎮主場迎來與江蘇蘇寧之間的亞冠戰線首次「中國德比」。
雙方比賽進行到第9分鐘，客場作戰的江蘇蘇寧取得進球。蘇寧外援R-馬丁內斯在錯失單刀球后不久便將功補過，上港后場出線失誤，R馬反斷後在大禁區前沿果斷起腳攻門，皮球直飛球門右下角，1-0！江蘇蘇寧在客場取得領先。（新體）
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