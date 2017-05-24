上港丟球都是褲子惹的禍 國腳換完短褲就送大禮北京新浪網 (2017-05-24 20:24)
日期:5月24日晚20時，2017年亞冠/8決賽首回合，上海上港主場迎戰江蘇蘇寧，比賽開始僅僅3分鐘，場上就出現了意外，上港國腳蔡慧康的短褲被踩破，主裁判要求他到場外更換短褲，而正是在這一小插曲發生后，第9分鐘蔡慧康后場停球失誤，讓R馬斷球完成破門。
第3分鐘，蔡慧康倒地鏟搶R馬成功，破壞了蘇寧一次進攻機會，R馬在躲避鏟球時鞋釘刮到蔡慧康的短褲，後者的短褲當場破了一個大洞，主裁判也第一時間要求蔡慧康出場更換裝備。重新投入比賽的蔡慧康，在第9分鐘發生嚴重失誤，他在禁區前沿停球失誤，被R馬直接搶斷後完成破門，解說員也調侃蔡慧康可能剛剛換完短褲，影響了這次技術動作。
（瑪塔）
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