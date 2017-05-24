【大成報記者心愚/臺中報導】為讓更多人欣賞到《夢想續航》這部以10年歲月縱深，呈現理想繼續燃燒、夢想依舊無限的紀錄片電影，臺中市新聞局及財團法人臺中市影視發展基金會舉行特映會，邀請學生及兒少社福等公益團體共100多人進戲院觀影，新聞局24日指出，期盼透過影片鼓勵大家堅持、不放棄，持續往自己的夢想前進。2007年的紀錄片《夢想無限》，記錄了臺大機械系教授鄭榮和與學生，於2005年設計製作了太陽能動力車前往澳洲世界挑戰賽，勇奪第5名佳績的故事。10年後，《夢想續航》在世界各地再次近身記錄教授和隊員們多年來的堅持、承傳與轉變。包括新聞局專委陳瑜、臺中市影視發展基金會執行長林盈志、副執行長吳蓓琳等人23日晚都到場支持，主角張智凱也與現場觀眾分享，老師及參賽對於他們這些隊員們的人生影響。陳瑜表示，國片《夢想續航》為紀錄片《夢想無限》的續篇，製作團隊邀請到在朝陽科技大學傳播藝術系任教的年輕「博士導演」李家驊執導拍攝，在跨越臺美兩國、歷時20個月後，展現片中熱血師生的10年逐夢歷程，是一部十分勵志的電影。她說，5月初《夢想續航》即在臺中舉辦特映會，李家驊及主角之一的張智凱又都是臺中在地的朋友，這次邀請中興大學電機系學生、家扶中心的孩子們進戲院觀賞這部很有溫度的國片，希望帶給更多人正面的能量。張智凱目前也在大甲捷安特任職工程師，他回想起10年參加澳洲的世界挑戰賽，當時只覺得好玩、能做一輛車去比賽，很幸運有這麼特別的老師帶著他們去追逐夢想；10年後，回頭來看他們這些參賽的同學們，雖然分別在國內外工作，但都受到老師及這場比賽的潛移默化，懷有一個夢想的延續，在各自的專業領域去深入研究，希望透過自己的專長，讓臺灣更好。他提到，10年前的《夢想無限》紀錄片很可惜沒在一般戲院上映，這次的機會很難得能讓更多人可以看到，希望藉由他們的故事，讓還在就學的學生們提早思考自己未來可以努力的方向。林盈志也說，《夢想續航》不只是勵志、熱血，還有對臺灣的愛及教育的反思，都使得這部片十分好看、具有啟發性，期待有更多學生及親子進到戲院來看這部勇敢追夢的影片。新聞局表示，市府積極扶植並促進影視產業的發展，其中位於霧峰的中臺灣影視基地佔地3.12公頃，除原汁原味移置李安導演的人工造浪池，並規劃有2座全國最大攝影棚、1座中型攝影棚、深水池、工作坊、辦公室等相關服務空間。預計明年中中臺灣影視基地完工後，將是首座政府公辦民間經營的專業影視拍攝基地；未來也會交由國內大型專業製片廠營運，屆時臺中影視學子也能就近有相關產學合作及就業的機會。新聞局指出，市府每年爭取編列約3千萬元，做為影視輔導金、住宿及活動補助，更於去年成立財團法人臺中市影視發展基金會，聘任影視專才，建立本市單一協拍服務窗口，近期更將推動影視投資計畫，未來臺中將是全臺唯一投資與輔導金雙軌並行的城市。而《夢想續航》目前在臺北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄等13間戲院上映中，歡迎所有不放棄追夢的觀眾，一起進戲院觀賞這部屬於臺灣人的動人故事，更多電影資訊請上《夢想續航》官方臉書專頁（ https://www.facebook.com/formoresun2 ）查詢。